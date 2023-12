El suicidio en menores de 30 crece un 7,9% y casi se duplica en jóvenes de 15 a 19 años en España

Este viernes, ha salido a la luz un dato muy preocupante en España. Los suicidios en menores de 30 años se han incrementado un 7,9% en un año, siendo así la primera causa de muerte para esta franja de edad por delante de los accidentes de tráfico. Sin embargo, los datos son especialmente preocupantes con los adolescentes de entre 15 y 19 años. En 2022, se suicidaron 75 de ellos, un 41,5% más que en 2021. Es decir, casi el doble.

"Hay señales claras de que nos están pidiendo ayuda", asegura Manuel Martín, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM), después de observar el estudio del INE sobre 'Defunciones según la Causa de Muerte', el cual desvela, por quinto año seguido, un aumento de casos de suicidio.

En 2022 también se alcanzaron máximos históricos en cuanto a suicidios por sexo. Concretamente, se quitaron la vida 3.126 hombres, un 4,8% más que el año anterior; y 1.101 mujeres, cuyo incremento se sitúa en el 7,8%. En total,4.227 personas, un 5,6% más que el año anterior, lo que equivale a casi 12 suicidios al día. De esta manera, el suicidio se ha convertido en el primer motivo de defunción externa global.

Preocupación por los suicidios de jóvenes

"El año pasado nos preocupaban muchísimo los suicidios infantiles, que fueron 22 en 2021, una cifra absolutamente inaudita en España", explica Andoni Anseán, presidente de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio. Ahora, ese dato se ha reducido a 12 en menores de 14 años en 2022.

Por ello, la atención se centra en la franja de los 15 a los 29 años, en la que el quitarse la vida es la principal causa de muerte, ya sea natural o externa. Prácticamente, se ha registrado un suicidio al día d uno de estos jóvenes, casi un 8% más que en 2021, cuyos datos ya habían aumentado un 5,3% en comparación al año anterior. De hecho, no solo es la primera causa de defunción para esta franja, sino que también lo es para sus subgrupos, como el de 25 a 29 años y el de 20 a 24 años.

No obstante, el caso más alarmante es el de los adolescentes de 15 a 19 años. En 2022, se contabilizaron 75 muertes por suicidio en esta franja, por los 74 que murieron por accidente de tráfico y por cáncer. Se trata de la cifra más alta de la historia, superando los 70 de 2018 y aumentando en un 41,5% los datos de 2021, casi el doble.

Incremento alarmante de las autolesiones

Estos datos acompañan también a los del motivo de consulta de los adolescentes a la Fundación ANAR. Allí, la conducta suicida fue la razón de llamada más frecuente en 2022, con 7.928 por ideación suicida e intentos de suicidio, llegando al 17,5% del total de las llamadas. Se trata de 35 veces más que hace tan solo una década. El segundo motivo de consulta también tiene que ver con la salud mental y son las autolesiones, que se han multiplicado por 46 en los últimos 10 años.

Tal y como recalca el doctor Martínez, se deben diferenciar las autolesiones y el suicidio, ya que el primer término no tiene por qué conllevar el segundo, si bien puede ser un indicador de riesgo. "Muchas veces obedece a otro tipo de fenómeno que tiene que ver con la descarga de tensión o un ansia importante que no se libera", explica, aunque "no cabe duda de que están lanzando mensajes".

El doctor señala que este aumento de la demanda de atención en salud mental se comenzó a intensificar "claramente" con la pandemia por coronavirus. "Nos está dando señales de que algo está ocurriendo", añade Anseán, "cualquiera que trabaja con chavales en una escuela, instituto, centro de salud, ha notado el aumento de la ideación, las autolesiones y los comportamientos o intentos suicidas".

A mayor edad, mayor riesgo de suicidio

El riesgo de suicidio aumenta con la edad, especialmente en los hombres. El número más elevado de defunciones por este motivo se ha dado en la población de 55 a 59 años, con un total de 479. Aun así, la mayor tasa está en los mayores de 79 años, con 18,19 suicidios por cada 100.000. Asimismo, la franja de 70 a 74 años ha experimentado la mayor subida en 2022, con un 26,1% más que en 2021.

En cuanto a 2023, el avance del INE del primer semestre podría reflejar una nueva estabilización. Según los datos provisionales, en la primera mitad del año se han contabilizado 1.967 suicidios, de los cuales tres de cada cuatro son de hombres.