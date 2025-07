Más de 200.000 cirugías estéticas al año: el auge de un negocio sin regulación en España

España registra más de 200.000 operaciones de cirugía estética al año, una cifra que equivale a unas 500 intervenciones diarias, según datos de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE). A pesar de tratarse de una actividad médica, el sector funciona con poca supervisión legal.

El doctor Oriol Bermejo, miembro de SECPRE, advierte de que el crecimiento continúa y sitúa el aumento en entre un 30% y un 50% respecto a los últimos datos oficiales. "El ritmo de operaciones no ha parado de crecer. Es un negocio en auge", señala.

Las operaciones no solo aumentan entre mujeres, sino también entre hombres y jóvenes. El 85% de las personas que pasan por quirófano son mujeres, pero la proporción masculina crece, al igual que en pacientes que se encuentran cerca de la mayoría de edad.

Cirugía entre menores: el vacío legal de los 16 años

Las intervenciones entre menores de edad suponen alrededor del 2% del total. La mayoría responde a fines funcionales, como la corrección de orejas en soplillo, aunque también se detecta un aumento en operaciones estéticas en adolescentes. La legislación permite que a partir de los 16 años, una persona pueda someterse a una intervención sin autorización parental, lo que deja espacio para decisiones con consecuencias permanentes.

Las operaciones más frecuentes siguen siendo aumento de pecho, rinoplastia, blefaroplastia y liposucción. Entre las mujeres destacan los aumentos mamarios y la eliminación de grasa abdominal; en los hombres, las cirugías más comunes son reducción de pecho (ginecomastia), párpados y nariz.

Además, hay un repunte en retoques no quirúrgicos, como bótox o ácido hialurónico. La Sociedad Española de Medicina Estética ha lanzado una campaña bajo el lema 'Tu cara ya no me suena' para concienciar sobre los riesgos de abusar de estos tratamientos, sobre todo cuando el 65% de ellos los realizan profesionales sin titulación adecuada y el 20% se practican en centros no autorizados.

Una legislación estancada tras el caso de Sara Gómez

La ley Sara, promovida por el Ministerio de Sanidad tras la muerte de la joven Sara Gómez durante una liposucción realizada por un cirujano no cualificado, sigue paralizada. Su aprobación supondría limitar las intervenciones a médicos especializados, exigir protocolos de evaluación previa y reforzar las condiciones sanitarias de los centros.

"La presión estética es brutal, especialmente sobre las mujeres jóvenes. Es necesario un marco legal que ponga límites claros y proteja al paciente", concluyen desde SECPRE.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com