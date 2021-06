Margarita del Val, sobre el fin de la mascarilla en exterior: "Vamos a recuperar las gotitas que transmiten la COVID"

La viróloga Margarita del Val explica que estamos ante una nueva fase de la pandemia del coronavirus en la que los brotes serán más grandes y difíciles de detectar. Asegura la científica ante el final de las mascarillas en exteriores que "ninguna de las medidas es infalible, lo hemos sabido siempre. La vacuna tampoco es infalible".

"La vacuna es muy buena para la persona que está vacunada pero la persona que no está vacunada tiene exactamente el mismo riesgo. Y la vacuna está haciendo que la incidencia sea más silenciosa. La incidencia ahora tiene a lo mejor muchos casos silenciosos porque no da la cara. Antes daba la cara porque el abuelo enseguida enfermaba y ahora ya no da la cara hasta que está toda la familia contagiada" explica la experta viróloga.

Afirma Margarita del Val que la pandemia ahora "nos va a dar sorpresas de este tipo, con grupos muy grandes de personas contagiadas y muy ramificado. La mascarilla nos ha servido para varias cosas, una de ellas es para darnos cuenta de que estamos en pandemia, otra de ellas para evitar las gotas a poca distancia y por eso, hemos dejado de respetar la distancia salvo en acto reglados".

"Todas las personas nos juntamos unos a otros cuando llevamos mascarilla y sí nos las quitamos en el exterior, yo dudo de que el conjunto de la población nos vayamos a separar ahora. No estamos acostumbrados a eso. Las gotitas que transmiten la COVID a poca distancia las vamos a volver a recuperar. Las mascarillas también protegían de los aerosoles en interiores mal ventilados y además protegían de que no nos tocábamos la nariz y la boca" explica Margarita del Val ante el fin de la mascarilla obligatoria en exteriores.

Para la viróloga, se están incrementando mucho las probabilidades de contagios por coronavirus. "Entonces, si todo esto lo bajamos y encima nos vamos a botellones, a fiestas y compartimos una botella, estamos además compartiendo saliva y esto es un problema. Estamos incrementando de muchas maneras las probabilidades de que nos contagiemos".

"Yo creo que hay que seguir usando la mascarilla en exteriores con sensatez, es decir, no es obligatoria pero no podemos quitar todas las medidas a la vez. Y parece que se están quitando todas a la vez. Se quita mascarilla, se quita distancia. Y atención a un interior que no se suele controlar tanto, los coches. Los coches son un interior en el cual no se respeta el aforo, enseguida se satura el aire y estamos respirando el aire de otras personas, el potencial virus de otras personas. Y si ponemos el aire acondicionado estamos respirando el aire recirculado. Atención a llevar siempre alguna ventanilla abierta" recomienda la viróloga Margarita del Val.