La recomendación de Enfermera Saturada ante el fin de la mascarilla en exteriores: "Siempre una en el bolsillo"

Quedémonos con esta idea: hay que llevar siempre una mascarilla en el bolsillo. Enfermera Saturada, Héctor Castiñeira, explica en el programa Espejo Público de Antena 3 Noticias cuándo y dónde tenemos que llevar la mascarilla ante la entrada en vigor de la nueva medida.

La mascarilla sigue siendo obligatoria en: cualquier comercio y establecimiento. Calles muy concurridas donde no sea posible garantizar una distancia mínima de 1,5 metros. Transporte público y al aire libre en eventos deportivos y conciertos. "En eventos deportivos parece que sí, que habrá que llevarla según comentó la ministra de Sanidad" explica Enfermera Saturada.

El uso de mascarilla se flexibiliza tras más de un año una norma que era de obligado cumplimiento en cualquier circunstancia y espacio. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, adelantó que las mascarillas ya no serán obligatorias en exteriores pero no aclaró si no llevarla conllevará alguna sanción o multa.

La nueva norma contempla que la mascarilla será obligatorio en eventos multitudinarios, como un concierto, pero, si ese evento es sentado y se respeta el metro y medio de distancia, no. "Si es un concierto en interior hay que llevar mascarilla pero si es un concierto en exterior, en verano, también tendremos que seguir llevándola si hay mucha gente y están de pie" indica Héctor Castiñeira, Enfermera Saturada.

La mascarilla seguirá siendo obligatoria en espacios cerrados públicos, como por ejemplo una biblioteca, o espacios cerrados de uso público, como una farmacia o un supermercado, y en los transportes públicos tanto en avión, autobús o metro.

Dejará de ser de obligado uso en residencias y espacios institucionalizados donde el 80% de la población esté vacunada del coronavirus, aunque será obligada para los trabajadores de esos centros y visitantes. En los servicios esenciales, por ejemplo, los efectivos de un parque de bomberos no tendrán que llevarla en sus guardias si el 80% está inmunizado. Tampoco será obligatorio para los pasajeros de barco y buque en su camarote y tampoco cuando estén en cubierta y se pueda mantener la distancia de seguridad.