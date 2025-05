Manuel Ginarte, dermatólogo: "Aunque evitemos quemarnos el riesgo de tener un melanoma sigue estando"

Se acerca el verano y comienzan las campañas de concienciación. Protegernos del sol es fundamental en cualquier momento del año, en mayor o menos medida dependiendo de la zona en la que vivamos. Pero si hablamos de España, de mayo a octubre esa necesidad se intensifica en prácticamente todo el territorio.

"Es algo que repetimos cada año pero que no debemos olvidar", asegura Manuel Ginarte. Le hemos pedido a este dermatólogo del Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS) que nos recuerde la importancia de la protección solar en la semana en la que conmemora el Día Mundial contra el Melanoma.

La exposición solar es una de las principales causas del melanoma

El melanoma es un tipo de cáncer de piel cuya incidencia se ha duplicado en los últimos años según datos de la Academia Española de Dermatología. Es uno de los tumores con mayor incidencia en el ser humano y sus principales causas son los factores genéticos y la exposición solar.

"La búsqueda del bronceado es una moda, como en otras etapas de la historia la moda era estar blanco. Esto ha hecho que aumente la exposición al sol y a las cabinas de bronceado y hay que saber que el hecho de ponerse moreno ya supone que nos estamos exponiendo", explica el doctor. Y es que no es necesario llegar a quemarse para que nuestra piel esté sufriendo daños.

Mutaciones que pueden convertirse en cáncer. De ahí que sea muy importante que vigilemos y prestemos atención a los lunares y cualquier cambio en nuestra piel, pero por encima de todo, que nos protejamos.

El 'callo solar' se interpreta de manera errónea

Según explica nuestro experto; "Usar un buen protector solar, con el espectro adecuado y un factor alto es fundamental", pero también quiere matizar, no es lo único. “No podemos permitir que esto nos genere una falsa sensación de seguridad. Hay que echarse protector, pero sobre todo hay que evitar exponerse al sol entre las 12 y las 16 mínimo y usar la ropa adecuada cuando tengamos que hacerlo”

Porque, ¿qué hay de ese 'callo solar' del que se ha empezado a hablar en las redes sociales? ¿Cuánto de peligroso es creer que cuanto más nos expongamos y más acostumbremos a la piel, mejor? Le preguntamos al doctor. “Es una manera errónea de interpretarlo, sin duda", asegura. "Es cierto que si nos exponemos bastante posiblemente dejemos de quemarnos, pero es que quemarnos no es el único problema. Mucho antes de quemarnos las células ya pueden sufrir mutaciones", puntualiza Ginarte.

Las quemaduras en la infancia aumentan el riesgo de cáncer en la edad adulta

Y esto se une a una de esas frases que se repiten habitualmente. ¿Es cierto eso de que la piel tiene memoria? "Es una manera muy gráfica de definirlo porque está demostrado que los niños o adolescentes que han sufrido quemaduras reiteradas de pequeños, tienen más posibilidades de tener un melanoma en la edad adulta", relata el doctor.

Sin intención de crear alarma, no podemos modificar el pasado ni tampoco los factores genéticos, pero sí podemos actuar correctamente en el presente. Por ello los consejos son claros. Además de evitar la exposición en los momentos de mayor riesgo, hay que utilizar un protector adecuado con un factor mínimo de 40. ¿No es necesario que se protección 50? "Según va subiendo el factor de protección la diferencia es menor, una protección de 40 o incluso 30 puede estar bien, lo más importante es que se reaplique".

Ahí pone el doctor Ginarte más énfasis. "No vale que sea una protección 50 y me la ponga solo a primera hora. Hay que reaplicar cada dos horas. Más aún si nos bañamos o estamos haciendo ejercicio". Que no se nos olvide, para que no sea nuestra piel la que lo acabe recordando.

