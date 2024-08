La lucha 'Sin Piedad' de David contra el cáncer infantil: "Ningún niño debería pasar por esto"

David, un niño de Málaga de 13 años, lleva enfrentándose a una de las batallas más duras de su vida desde que fue diagnosticado con un osteosarcoma en septiembre de 2022. A través de su lucha 'Sin Piedad' y el apoyo inquebrantable de su familia, David se ha convertido en un símbolo de la resiliencia, la valentía y el coraje que define a muchos niños que luchan contra el cáncer infantil. Su historia, junto con la canción que ha sacado, y que precisamente se llama 'Sin Piedad', busca recaudar fondos para la investigación contra el cáncer infantil y dar visibilidad a esta enfermedad.

En una entrevista para Antena 3 Noticias, Juan, un familiar cercano de David y el creador de la letra de la canción, ha compartido detalles sobre el diagnóstico y tratamiento que ha llevado David durante estos años. "Llevaba unas semanas con molestias en la rodilla derecha. Pensábamos que era un golpe jugando, pero el dolor persistía", nos explica Juan. "Al final, sus padres lo llevaron al médico, donde le hicieron una radiografía que mostró algo anormal. Más pruebas confirmaron el diagnóstico de osteosarcoma", relata el familiar.

"Nunca estás preparado para algo así, por mucho que lo intentes"

El tratamiento no fue fácil. Juan explica que "David tuvo dos tratamientos. El primero no funcionó como esperábamos, pero el segundo ha sido mucho más efectivo. Los primeros meses fueron especialmente difíciles para él y para toda la familia". Este proceso que ha durado años ha sido devastador, no solo físicamente, sino también emocionalmente, y tanto para David como para sus seres queridos. "Nunca estás preparado para algo así, por mucho que lo intentes", añade Juan con un tono de reflexión y dolor.

A pesar de las dificultades que enfrenta, David ha llevado una vida relativamente normal. Eso sí, con ciertas precauciones. "A pesar de su enfermedad, David sigue siendo un niño con mucha energía, este verano no ha parado", añade Juan.

Los momentos más duros del proceso

La inspiración para la canción 'Sin Piedad' surgió de los momentos más difíciles que vivieron durante el tratamiento de David. "Escribí las palabras durante los momentos más duros como una forma de terapia personal", explica Juan a Antena 3 Noticias. "Nunca imaginé que se convertiría en una canción, pero, más tarde, me di cuenta de que esas palabras podrían servir para dar visibilidad a la enfermedad y recaudar fondos para la investigación".

"Esas palabras podrían servir para dar visibilidad a la enfermedad y recaudar fondos para la investigación"

La canción se creó en colaboración con Jay Ciru, un músico y compositor conocido por sus directos en TikTok. "Le propuse el reto a Jay de crear una canción con esas palabras y destinar todos los beneficios a la lucha contra el cáncer infantil. Él aceptó sin dudarlo y no cobró nada por su trabajo. Lo hizo de corazón", recuerda Juan con gratitud.

"David siempre quiso que otros niños pudieran disfrutar y olvidar por un momento su situación"

La iniciativa 'Sin Piedad' ha tenido un impacto significativo. Gracias a la venta de camisetas y la difusión de la canción, se han recaudado fondos que han permitido donar dos PlayStation 5 al Hospital Materno Infantil de Málaga y 15.080 euros al Instituto de Investigación Vall d'Hebron en Barcelona. "David siempre quiso que otros niños pudieran disfrutar y olvidar por un momento su situación. La donación de las consolas era su gran ilusión", nos menciona Juan. Las dos videoconsolas llevan escrito un lema por David en el que pone: "Para que los niños sigan siendo niños".

El lema 'Sin Piedad' se ha convertido en un símbolo de la lucha de David contra el cáncer infantil. "Todo comenzó como un grito de guerra entre David y yo. Le dije que no tuviera piedad con el cáncer, que íbamos a luchar juntos. Ese lema se ha convertido en nuestro ritual antes de cada visita al hospital", explica Juan. Ahora, ese mismo lema se ha convertido en el motor de esta iniciativa.

Una guía para los demás

La historia de David es una historia de coraje y esperanza. A través de la adversidad, él y su familia han encontrado maneras de dar apoyo y esperanza a otros niños y niñas que enfrentan esa misma lucha. "Queremos que la canción sea un himno de admiración hacia estos niños y un reconocimiento a las familias que los apoyan incondicionalmente", concluye Juan.

El trabajo de David y la campaña 'Sin Piedad' subrayan la importancia de la investigación en enfermedades como el cáncer. Cada pequeño acto de solidaridad ayuda a avanzar en esta dura batalla que muchos tienen que enfrentar. "Nunca piensas que puede ser eso", decía Juan. La valentía de niños como David inspira y sirve de guía a muchos otros para no rendirse nunca, y a ayudarles a enfrentarse la adversidad con determinación y esperanza.

