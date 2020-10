La opinión de los científicos sobre el confinamiento perimetral por la expansión del coronavirus: "No soluciona nada"

Los científicos dudan de la efectividad de las nuevas restricciones a la movilidad aprobadas por Sanidad y que pondrán en marcha hoy los municipios donde haya más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, saturación en la UCIS o más del 10% de resultados positivos en las pruebas PCR.

Creen los científicos que un confinamiento perimetral para una transmisión del virus comunitaria no es suficiente. La viróloga del CSIC, Margarita Val, asegura que un confinamiento perimetral "no soluciona nada" y que lo que hay que hacer "es prevenir". Insiste en que un confinamiento perimetral "cuando en Madrid nos estamos moviendo 4 millones de personas, 4 millones de desplazamientos al día no soluciona nada".

En Madrid hay millones de desplazamientos diarios por trabajo o estudios

En la Comunidad de Madrid, cada día se producen 2,2 millones de desplazamientos entre la capital y el resto de municipios de la región. Y el 40% de estos trasladados se producen por trabajo o por estudios, con los cual, como mínimo se van a poder seguir haciendo a pesar de las nuevas restricciones de movilidad.

Por eso, los científicos insisten en que de poco sirve el cierre perimetral si no se invierte en detectar casos, en aislarlos, en vigilar las cuarentenas y en los rastreadores para que identifiquen todos sus contactos.

Los criterios para el confinamiento perimetral

El criterio de los contagios, que sean 500 positivos en coronavirus por cada 100.000 habitantes, creen los virólogos que es demasiado elevado. Margarita Val asegura que "se tendrían que tomar en niveles más bajos".

"Multiplicamos por diez los criterios que tienen en países como Italia o Alemania" afirma el el virólogo José Antonio López Guerrero.

El segundo criterio que aplica Sanidad es la ocupación de las UCI en más de un 35%. Sin embargo los expertos advierten: "Uno no se puede arriesgar en una situación como ésta a saturar los hospitales" asegura el catedrático de Salud Pública, Ildefonso Hernández, y recuerda que se están dejando de atender "otros problemas de salud".

El tercer criterio para establecer nuevas restricciones a la movilidad, horarios y aforo es si más del 10% de las pruebas PCR dan positivo, pero "dice la OMS que por encima de un 5% el virus está por transmisión comunitaria" asegura el catedrático, 4 veces por encima de lo que la OMS establece.

La mayoría está de acuerdo en que las medidas se toman tarde aunque hay que intentar evitar el confinamiento total.