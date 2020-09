Los ingresos de enfermos por coronavirus en planta y camas UCI se duplica en un mes en los hospitales

Los ingresos por Covid-19 en los hospitales españoles se han duplicado en sólo un mes. El efecto de la segunda ola de la pandemia del coronavirus está llegando a los centros hospitalarios. La presión sobre los sanitarios aumenta a la vez que se toman medidas para doblegar la curva con restricciones en distintas comunidades autónomas como la de Madrid donde este viernes se anunciarán más zonas restringidas.

Comparativa ingresos entre agosto y septiembre

En agosto había 5.400 pacientes ingresados por los efectos del Covid-19. Sólo 30 días después, los ingresos se han disparado a casi 11.000 (10.755). Entre esos enfermos están los más graves, los que necesitan ser vigilados en las UCI, los datos también reflejan un aumento aunque no homogéne en las distintas comunidades. En La Rioja se han multiplicado por 10 (del 4´6% al 40,38%). En Madrid ha pasado de un 12 a un 38%. Le siguen Aragón (del 13´1 al 31,47), Castilla La-Mancha y Castilla y León, Baleares y Cataluña. Esa es la media, pero en Madrid, por ejemplo, hay ya hospitales con todas sus camas UCI ocupadas por enfermos de coronavirus y se ha trasladado -como ocurrió en la primera ola- a pacientes graves con otras dolencias a las unidades de reanimación.

Aumenta la presión pero la situación no está descontrolada

Los sanitarios aseguran que notan el aumento de la presión pero no consideran que la situación esté descontrolada, al menos a día de hoy. Les preocupa lo que ocurra en los próximos meses porque no quieren revivir la "pesadilla" de la primera ola cuando se triplicó la capacidad de las UCI y no había ni material de protección para los sanitarios que duplicaban sus turnos y caían contagiados por el coronavirus. Los médicos piden que se contrate a más personal para estar preparados.