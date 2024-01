El inmunólogo Alfredo Corell, sobre la 'tripledemia': "Seguirá habiendo reinfecciones de covid"

El inmunólogo Alfredo Corell ha respondido a las preguntas de Mónica Carrillo y Matías Prats para aportar luz y soluciones ante esta gran epidemia de gripe, que además se ha juntado con el virus sincital respiratorio y el covid.

¿Aparecerán nuevas cepas que escapen a las vacunas?

R: "Están apareciendo subvariantes continuamente, es más, 'Pirola' es la que está causando prácticamente el 100% de las infecciones. Estas variantes se saltan las defensas previas y por eso, desde que estamos con ómicron una persona puede reinfectarse múltiples veces. No obstante, lo normal es que estemos enfermos 3 o 4 días pero casi sin síntomas, ahora se ha demostrado que las defensas de células resisten el cambio variante, si estamos vacunados nuestras células responderán a las nuevas variantes, no hay que asustarse", ha empezado diciendo Corell.

¿Es conveniente hacer otra vacunación general?

R: "No, eso no ocurrirá más, en 2020 nadie tenía defensas para esta enfermedad y desde entonces han pasado casi 4 años y ya tenemos defensas (células de memorias profundas). Estamos preparados para las nuevas variantes pero se deben seguir vacunando las personas vulnerables y de riesgo (personas mayores...), no debemos pensar en la vacunación masiva, al menos para el covid", aclara el científico español.

¿Es normal esta epidemia de gripe sumada al covid...?

R: "Es la primera vez que sucede en la historia (covid, gripe y virus sincital a la vez) porque es la primera vez que nos ha pillado sin mascarillas, las hemos estado llevando mucho tiempo y eso disminuyó los contagios de enfermedades respiratorias. Y ahora nos ha cogido la gripe A, que es más fuerte que la B, y sobre todo porque ha habido cierta desidia a la hora de vacunarse, tal vez por cierto cansancio, por lo tanto hay mucha gente sin suficientes defensas. De momento, el covid se incorporará como un catarro continuo, el virus sincital es un viejo amigo pero tampoco hay que preocuparse...", concluye Alfredo Corell.

Por otra parte, en los últimos días se ha conocido un reciente estudio de la Universidad San Pablo CEU e investigadores de las universidades de medicina de Ginebra y Hospital Monte Sinaí, de Nueva York, que ha concluido que la gripe A altera la microbiota intestinal y también cambia la resistencia a los antibióticos.