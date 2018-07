La impactante campaña que usa lápidas infantiles para concienciar sobre bulos sanitarios: "No me han vacunado por miedo al autismo"

La Federación Nacional de Asociaciones de Cirujanos y Odontólogos junto al Colegio de Médicos de la Provincia de Ragusa han lanzado una campaña para combatir las informaciones falsas en el campo de la salud.

"No al Doctor Google, ayudemos a los pacientes a recuperar su relación de colaboración y confianza con su médico", dice la llamativa campaña, que ha impactado por la dureza de las imágenes en las que aparecen lápidas de niños con mensajes muy llamativos.

"He curado el cáncer con bicarbonato de sodio", "No me vacunaron por miedo al autismo", "Compré en la web un fármaco milagroso". Estos son algunas de las frases que aparecen en las lápidas de niños con motivo de la campaña en la que se pide desconfiar de los engaños de Internet y acudir siempre al médico.

"La idea de que las vacunas hacen daño y que están relacionadas con el autismo se ha generalizado. Se trata de una noticia sin base científica y sobre la que sería bueno, al menos, compararla con la opinión del pediatra", dice la doctora Giaquinta, según recogen medios locales.

Con esta campaña, los médicos quieren visibilizar el problema que supone informarse de todo simplemente buscando palabras claves en un buscador de internet.

"A menudo el paciente termina pensando que puede llegar a ser su propio médico, quizás con métodos naturales y alternativos, lo que aumenta el riesgo de empeorar su situación", explica Guiaquinta.