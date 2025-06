Sanidad lanza una campaña para prevenir las ITS entre los jóvenes: “Se cuelan cuando bajamos la guardia”

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha presentado la campaña‘Ya tendría que tener mala suerte’, que cuestiona la falsa idea de que contraer una infección de Transmisión Sexual (ITS) es poco común. Desde el ministerio destacan que muchos jóvenes no perciben el verdadero riesgo de las ITS, lo que facilita su propagación.

El objetivo de Sanidad es cambiar el imaginario que rodea estas infecciones: “Muchas veces se asocian a generaciones anteriores, a entornos marginales o a prácticas de riesgo muy concretas. Eso genera una falsa sensación de inmunidad entre los jóvenes, ese típico ‘a mí no me va a pasar’”, ha señalado la ministra.

Otro mensaje clave es la importancia del diagnóstico precoz, ya que muchas ITS no presentan síntomas en los periodos iniciales. “Puedes tener clamidia o gonorrea durante semanas y estar contagiando sin saberlo”, ha alertado Mónica García. Por eso, la campaña también insiste en la necesidad de realizarse pruebas periódicas.

Aumento de las ITS desde 2021

Los últimos datos del Informe de Vigilancia Epidemiológica de ITS 2024 revelan un incremento en los casos de sífilis, gonorrea y clamidia.Los más afectados son los hombres, de entre 25 y 34 años. Entre las mujeres las ITS se detectan, sobre todo, en menores de 25 años. Existe un crecimiento sostenido entre hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres y un aumento también entre la población heterosexual, tanto en hombres como en mujeres. En cambio, las infecciones por VIH o por hepatitis virales se han estabilizado. Asimismo, las tasas de infección se han incrementado especialmente desde 2021 tanto en hombres como mujeres.

Por su parte, el director general de Salud Pública y Equidad en la Salud, Pedro Gullón, ha aseverado que el objetivo de Sanidad es que haya "una salud sexual que sea lo más cercana al máximo disfrute posible y lo más segura posible en términos de prevención de violencia y de intentar disminuir las ITS".

