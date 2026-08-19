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Hormigas en casa: consejos y trucos para eliminarlas

Con el calor del verano, las hormigas vuelven a aparecer en casa. Descubre cómo eliminarlas y los mejores consejos para mantenerlas a raya.

Suelo con hormigas

Suelo con hormigas Istock

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Durante la temporada estival es habitual que aparezcan hormigas en casa en busca de alimento.

Debemos tener en cuenta que las altas temperaturas favorecen su reproducción y, debido a las feromonas que utilizan para seguirse entre sí, pueden acceder incluso a las grietas más pequeñas del hogar y desplazarse con rapidez por distintas zonas.

En estos desplazamientos en busca de restos de comida que les sirvan para alimentarse, pueden llegar a contaminar alimentos que tengamos en la cocina o la despensa. Ante esta situación, surge la pregunta: ¿cómo podemos eliminarlas de manera eficaz?

¿Cómo eliminamos las hormigas?

En el mercado existe un amplio catálogo de productos especializados que son efectivos para eliminar hormigas. Desde los populares cebos de gel que contienen sustancias atrayentes con insecticida, hasta aerosoles, trampas o polvos convierten a las alternativas químicas en las más empleadas.

Sin embargo, también podemos echar mano de remedios caseros para acabar con las hormigas en casas y jardines con productos que siempre solemos tener cerca.

Lo primero que debemos tener claro para eliminar una plaga de hormigas es saber de dónde vienen. Para ello, una vez localizadas, debemos seguir su rastro hasta dar con su origen. Una vez encontrado, podemos empezar a aplicar el tratamiento. Tenemos varias alternativas:

  • Vinagre o limón: mezcla en un pulverizador un poco de agua con zumo de limón o vinagre blanco y posteriormente rocía el camino que recorren las hormigas
  • Bicarbonato y azúcar: el azúcar atraerá a las hormigas, mientras que el bicarbonato las erradica.
  • Agua caliente y lavavajillas: pulverizar en la entrada del nido con agua hirviendo con unas gotas de líquido lavavajillas puede resultar muy efectivo.
  • Clavo, cayena o canela: estas especias funcionan como barrera dado que son repelentes naturales de las hormigas.
  • Planta de menta: la menta es otro repelente de insectos (no solo de hormigas, tambien de polillas, mariposas diurnas y roedores). Poner macetas en ventanas y puertas es una gran alternativa
  • Trampas de miel: basta con colocar una poca miel sobre un trozo de papel encerado y colocar la trampa cerca de las áreas infestadas; las hormigas se sentirán atraídas por la miel y quedarán atrapadas en el papel.

Consejos para evitar las hormigas

El tamaño que tienen las hormigas limita las barreras que podamos encontrar para frenar su paso.

Sin embargo, es recomendable sellar grietas en puertas y ventanas para procurar que su entrada en casa sea más difícil.

De todas formas, el mejor consejo contra las hormigas es mantener una buena limpieza.

Para evitarlas lo más importante es que no queden migas ni restos de alimentos en ningún sitio y limpiarlos lo más rápido posible.

Además, es recomendable guardar la comida en envases herméticos a los que estos insectos no puedan acceder.

En definitiva, si no hay comida, no hay hormigas.

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