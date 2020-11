Hablan los pacientes con 'coronavirus persistente': "Me encuentro mal y no sé cuándo me voy a recuperar"

Uno a de las grandes incógnitas del coronavirus son sus secuelas. Las hay de muchos tipos y que duran meses. Nosotros solemos hablar de una primera oleada y ahora de la segunda, pero hay enfermos que llevan meses sufriendo sus efectos. Son los llamados síntomas persistentes; el más común es el cansancio. Pero hay otros muchos. Las que más preocupan son las secuelas neurológicas.

Dolors lleva siete meses de baja, desde que se infectó. Estuvo hospitalizada y al volver a casa inició la recuperación pero está siendo muy complicada. Solo quiere volver a ser la que era y volver, por ejemplo, a hacer deporte: "No llevo bien el tema de encontrarme mal y no saber cuándo me voy a recuperar. Dolores articulares, musculares, la cabeza como con falta de memoria y aturdida".

Jorge Madrid, por su parte, tiene 28 años y 7 meses después de haberse contagiado, sufre fuertes secuelas: "Soy una persona que hacía natación todas las semanas en torno a tres ahora. Ahora no puedo, me ahogo. Tengo fuertes dolores de cabeza, desorientación, somnolencia extrema".

La enfermedad está afectando al sistema nervioso de muchos pacientes y les puede provocar problemas diversos: "Pérdidas de memoria, desorientación, problemas para hablar, para escribir...", explica a Antena 3 Noticias Elizabeth Semper. Muchos de estos pacientes forman parte de una asociación, 'Covid persistente', en la que buscan apoyo e investigación sobre esta enfermedad y sus consecuencias.