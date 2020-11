Europa advierte de que levantar las restricciones tras el puente de diciembre supondría la llegada de la tercera ola en Navidad

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es optimista con las novedades sobre las vacunas del coronavirus, pero avisan del "peligro" de relajar las medidas. "Con las últimas buenas noticias de la vacuna, ya vemos la luz al final de este largo y oscuro túnel", señala Tedros Adhanom Ghebreyesus

Según los cálculos del Centro Europeo de Control de Enfermedades, si después del puente de diciembre levantaran las restricciones, los contagios se dispararán en la semana de Navidad. Y si se quitan antes de Nochebuena, estaremos ante una tercera ola después del Año Nuevo.

La tercera ola del coronavirus será inevitable. La agencia europea advierte de los peligros de relajar las medidas y restricciones para salvar la Navidad.

Así será la Navidad en el resto del mundo

Cuenta atrás en Francia para una Navidad en la que las luces brillarán como siempre, pero será lo único igual. El gobierno francés ha anunciado este martes el fin del confinamiento estricto, pretenden reabrir tiendas no esenciales la semana que viene pero se prevé que las compras sean online y aún no se pronuncian sobre las reuniones familiares. Una encuesta asegura que la mitad de los franceses aceptaría no ver a la familia, o verla así, para frenar el Covid.

En Alemania ya tienen bastante con renunciar a tomar vino caliente en los mercados navideños, que ahora están cerrados. Plantean permitir reuniones de hasta 10 personas, aunque recomiendan un posterior aislamiento voluntario.

Hasta 3 hogares podrían juntarse en las celebraciones de Reino Unido durante cinco días. Aunque Boris Johnson no lo confirma, una pista de cómo serán esas cenas la da la venta de pavos, que este año, están siendo más pequeños.

Tampoco habrá fuegos artificiales en Londres o en Nueva York. Las pantallas de la gran manzana anuncian una bienvenida al 2021 virtual.