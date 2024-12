Estos son los productos que presentan un mayor riesgo de cáncer, según Harvard

El cáncer es desde hace décadas una de las principales causas de mortalidad en el mundo. Según la Sociedad Española de Oncología Médica, se estima que a lo largo de este año se habrán diagnosticado en España cerca de 300.000 nuevos casos.

En nuestro país, el cáncer de próstata se encuentra en la lista de los más diagnosticados, precedido por el de colon y recto, mama y pulmón. Y aunque la dieta insana impacta en todo tipo de tumores, en los de próstata hay ciertos alimentos especialmente señalados. Expertos de Harvard desvelan el principal enemigo.

Según estos especialistas, se trata de las carnes rojas muy hechas y los fiambres ahumados (como el bacon), por su elevado contenido en grasas saturadas. "Cuando las carnes se preparan con altas temperaturas, como a la parrilla o mediante ahumado, se produce un compuesto, las aminas heterocíclicas", explican desde Harvard, que añaden que cuanto más tostada y crujiente esté la grasa, mayor será la concentración de este carcinógeno.

En este sentido, recomiendan la ingesta de fuentes de proteína vegetal y grasas cardiosaludables como las legumbres -en concreto, la soja- y los frutos secos.

Citan así un estudio realizado casi 50.000 participantes que consumieron una pequeña cantidad de nueces (una tercera parte de una taza de café, cinco veces a la semana) y redujeron el riesgo de morir de cáncer en un 34%. "Sabíamos que ocurría con el cáncer de mama, pero ahora tenemos pruebas de que también es efectivo contra el cáncer de próstata", explican.

Síntomas cáncer próstata

El cáncer de próstata, a pesar de ser uno de los que más se diagnostica en todo el mundo, no es fácil de detectar. Una cuestión es que cada cáncer se manifiesta de una manera, por lo que cada persona experimenta una serie de síntomas que, en muchos casos, son diferentes. Además, la mayoría de hombres no presenta ningún síntoma, por lo que la situación se torna en especialmente complicada. No obstante, debemos estar atentos porque hay una serie de factores que pueden invitarnos a pensar que somos víctimas de esta situación tan preocupante. Entre ellos: dificultad para comenzar a orinar, dolor, micción con frecuencia, dificultad para vaciar la vejiga completo.