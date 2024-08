Estos son los 5 'quemagrasas' que Sanidad ha retirado por ser nocivos: qué riesgos para la salud pueden ocasionar

Prometen "milagros", se compran por internet y sin receta médica. Hablamos de los productos quemagrasas. Con tan solo poner en el buscador frases como "quita kilos", "pierde peso" o "adelgazante", aparecen cientos de resultados. Internet es el paraíso de la venta de este tipo de sustancias "adelgazantes". Pero además de no ayudar a perder peso, pueden poner en peligro la salud.

La nutricionista Vanesa Martín explica que los quemagrasas son productos que bloquen las grasas que se consumen con la alimentación normal, de manera que no permite absorberlas. Añade que "el cuerpo humano necesita grasas saludables, al final son imprescindibles".

La sibutramina provoca riesgos cardiovascuales graves

Ante la desesperación por perder unos kilos, son muchos los que recurren a soluciones rápidas, pero son más los riesgosque se esconden detrás de las pastillas y batidos adelgazantes que los beneficios que puedan tener.

Sanidad ha prohibido la venta y ordenado la retirada inmediata de cinco de estas estos producciones. Se trata de Soraya Cápsulas, HHS Kuka Café, Soraya Slim Coffee Café, Lipo Solución y Té Detox.

Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, estos productos contienen sibutramina, una sustancia que se ha retirado en toda la Unión Europea. Se trata de un supresor del apetito que proporciona sensación de saciedad y aumento del gasto calórico, pero que también genera diversos efectos adversos. El consumo de este componente puede provocar arritmias, aumento de la tensión arterial y también del pulso cardiaco. "Y todo eso conlleva a un riesgo cardiovascular", concluye Vanesa Martín.

"No existe un control ni una supervisión detrás"

Además, esta sustancia no se declara en los etiquetados de estos productos, ocultando al consumidor su verdadera composición. Eso mismo es uno de los problemas que explica Vanesa: "Muchas veces esas sustancias no se detectan si no se hace una análisis de ellas".

La nutricionista también añade que "no existe un control, ni tampoco una supervisión detrás". Así, advierte que la sibutramina, junto con otros medicamentos que alguien tome, puede actuar nocivamente para la salud. Así que ya saben, si quieren desprenderse de esos kilos de más, lo más importante es hacerlo enmanos de profesionales.

