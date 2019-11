El Dr. Otero, sobre el mal uso de los antibióticos: "El resfriado es una infección vírica y no bacteriana"

El Director del Centro Nacional de Microbiología, Jesús Oteo, aclara que hay "diferentes" microorganismos que pueden afectar al funcionamiento del cuerpo humano. Estos pueden ser, según nos dice el profesor, bacterias o virus. "Los antibioticos sirven para tratar infecciones provocadas por bacterias", nos comenta.

A continuación nos cuenta que las infecciones como los dolores de garganta o los catarros son infecciones producidas por un "virus", por tanto, los antibióticos no sirven para tratar este tipo de anomalías.

El Dr. Oteo nos explica que "no" hay una dosis exacta para que estos fármacos dejen de funcionar. "No es una cuestión de dosis. Es saber tomarlo adecuadamente", afirma. Según el profesor, estos hay que tomarlos cuando "son enfermedades bacterianas" y "no" víricas.

Sobre cómo reaccionaría nuestro organismo si nuestro cuerpo se hace resistente a los antibióticos, el experto deja claro que "nuestro cuerpo no se hace resistente a los antibióticos". Según nos comenta, esto se produce porque se origina un proceso de selección natural. "Las bacterias pueden adquirir resistencia en presencia de antiobioticos", concluye.

Más de 29.000 muertes en nuestro país

En España, las muertes por enfermedades que resisten a los antibióticos son ya de 29.000 personas al año, 30 veces más que los fallecidos en carretera. Los expertos advierten que la auto medicación es la peor de las opciones para curar un resfriado.