Día de la esclerosis múltiple: cuáles son los avances actuales para esta terrible enfermedad

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica que afecta al sistema nervioso central. Se produce cuando el sistema inmunológico ataca la mielina, la capa protectora que cubre las fibras nerviosas, generando daño en diferentes partes del cerebro y de la médula espinal.

Se conoce como la enfermedad de las mil caras, porque no todos los pacientes sufren los mismos síntomas ni presentan los mismos signos. Además, hay diferentes tipos y evoluciones de la enfermedad. De forma general, se diagnostica entre los 20 y los 40 años, en pleno desarrollo personal y laboral, pero también en menores de 18 años. Su incidencia es mayor en mujeres que en hombres y es que por cada 4 enfermos, 3 de ellos son mujeres.

Se diagnostica un nuevo caso de esclerosis múltiple cada 5 horas en España; un caso cada 5 minutos en el mundo. Con una incidencia en aumento, esta enfermedad degenerativa y crónica conmemora hoy su día con la clara intención de sensibilizar a la sociedad acerca de su impacto. Pretende concienciar sobre la realidad de los enfermos y dar a conocer las principales reivindicaciones que reclaman para mejorar su calidad de vida.

Los pacientes con esclerosis múltiple solicitan, entre muchas otras cosas, que se les reconozca automáticamente el 33% de discapacidad con el diagnóstico, apoyo gubernamental en la investigación, equidad en el acceso al tratamiento farmacológico y adaptaciones en puestos de trabajo, con su correspondiente cumplimiento del 2% que exige la legislación en la contratación de pacientes con discapacidad.

Hay que tener en cuenta que la esclerosis múltiple va más allá de lo que se percibe, tiene signos en común en los pacientes pero también infinidad de síntomas. Entre los signos y síntomas más habituales se encuentran problemas de movilidad, sensitivos, de visión, fatiga, dificultades cognitivas… En cuanto a síntomas también podemos encontrar problemas cognitivos y emocionales tales como ansiedad, depresión, estrés, miedo o irritabilidad. Estos son menos relevantes para la sociedad pero en muchas ocasiones, más incapacitantes para los propios pacientes.

¿Qué novedades hay en el tratamiento de la esclerosis múltiple?

Recientemente, en España se ha comercializado un innovador tratamiento subcutáneo para la esclerosis múltiple que se administra una vez al mes en casa. Este tratamiento utiliza un anticuerpo monoclonal anti-CD20 que no provoca alergias ni reacciones, lo que lo convierte en un tratamiento más humano y tolerable que los anteriores. Además, no requiere ninguna premedicación y no se necesita estar en el hospital para su administración.

Este tratamiento es altamente eficaz y se debe administrar al inicio de la enfermedad a aquellos pacientes con factores de mal pronóstico. Reduce la inflamación que causa los brotes y otros síntomas, lo que cambia la evolución de la enfermedad y retrasa la progresión. De esta forma, el paciente puede mantener su vida social y laboral durante muchos años sin caer en la discapacidad.

Existen también dos nuevos fármacos en comprimidos que presentan menos efectos secundarios que los existentes. Son para pacientes recurrentes y su función es reducir la frecuencia de recaídas. Además, cabe destacar que hay 3 tratamientos en fase de investigación que inciden en las fases progresivas y neurodegenerativas de la enfermedad.

En definitiva, estos innovadores tratamientos representan un gran avance en la lucha contra la esclerosis múltiple, mejorando la calidad de vida de los pacientes y permitiéndoles tener más control sobre su propia salud al poder administrarse el tratamiento en casa.