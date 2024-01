El descenso de vacunación: ¿motivo del repunte de las infecciones?

El descenso en las tasas de vacunación está generando preocupación entre las autoridades sanitarias, ya que se observa un repunte significativo en las infecciones. Estas infecciones crecen en todas las comunidades, pero, sobre todo, en Castilla-La Mancha, Asturias y la Comunidad Valenciana. Expertos sugieren que la falta de inmunización podría estar contribuyendo a la propagación de estas enfermedades.

La gripe circula con más intensidad y ha comenzado a existir un pico que algunos expertos relacionan con la caída de la vacunación. "Se ha vacunado mucho menos del Covid-19 y de la gripe", recalca Lorenzo Armenteros de la Sociedad Española de Médicos de Familia.

Un porcentaje muy bajo

Han saltado las alarmas de que la campaña de este año no va al ritmo deseado, entre "un 10% y un 15% inferior a la que conseguimos el año pasado", señala Amós García, Presidente de la Asociación Española de Vacunología. Esto ocurre en mayor medida en el rango de edad de mayores de 60 años, "no, yo no me he vacunado de la gripe", indica una señora en la calle.

Este hecho tiene una explicación y es que los expertos hablan de un efecto post-pandemia, ya que tantas vacunas han podido generar "un cansancio" entre la sociedad. Tampoco se ha cumplido el objetivo de los más pequeños, donde los niños entre 6 meses y cinco años "el objetivo ideal era llegar al 75% y estamos en el 30%, un poco más del 30%", explica Francisco Álvarez, de la Asociación Española de Pediatría. Sin embargo, este año es la primera vez que se les puede vacunar en todas las comunidades.

No citas, no vacuna

El descenso en la vacunación, atribuido a diversos factores como la desinformación, el miedo o la falta de acceso, podría estar dejando a comunidades enteras más susceptibles a enfermedades que podrían evitarse con las vacunas. Esto incluye tanto las enfermedades tradicionales como las nuevas variantes que han surgido. Sin embargo, si todavía no lo has hecho porque no había fechas, ya no hay excusa porque algunas comunidades abrirán la vacunación sin cita previa.

Las autoridades de salud hacen un llamado urgente a la población para que se vacune y retome los programas regulares de inmunización. La vacunación masiva no solo protege a individuos, sino que contribuye a la protección colectiva, reduciendo la propagación y protegiendo de posibles efectos.