Daniel López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria de la OMS: "Existe reintroducción de coronavirus con turistas asintomáticos"

Localizar y aislar los contactos de cada caso positivo es un trabajo indispensable para frenar la expansión del coronavirus y evitar que circule fuera de control, para lo que es muy importante la labor de los rastreadores.

El epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria de la OMS, Daniel López Acuña, responde en Antena 3 Noticias Fin de Semana a las preguntas de Angie Rigueiro.

¿Es usted partidario de los confinamientos voluntarios?

Una vez que se llega a tener transmisión comunitaria y no se tiene un brote contenido, es fundamental reducir la movilidad y confinar. No hay otro instrumento que pueda ser eficaz. Por eso, lo que tenemos que hacer es no llegar a esa situación y tomar las medidas de precaución que son necesarias.

¿Qué está fallando en el sistema de rastreo de contagios?

No todas las comunidades autónomas están adecuadamente preparadas para tener el rastreo que es necesario, pero también estamos teniendo el trasiego de unas unas comunidades a otras y entre estados Schengen. Así, vienen de vacaciones turistas que que son asintomáticos positivos. Es ahí donde tenemos la reintroducción y por eso tenemos 200 brotes en España, lo que nos obligan a mantener la guardia en alto y a mantener las medidas de vigilancia reforzadas.

¿Qué está cambiando a nivel epidemiológico?

El primer círculo inmediato de contagio está siendo especialmente en poblaciones jóvenes que participan en corrillos, aglomeraciones, fiestas y otras celebraciones. Ahí se producen los contactos iniciales y eso no quiere decir que en una segunda fase de la transmisión esto no pueda llegar a otras personas, sobre todo a personas mayores. En estos momentos lo que tenemos es claramente la indicación de que en los últimos 15 días se han bajado las medidas de protección, especialmente en la convivencia entre los jóvenes.