¡Cuidado! Alerta alimentaria por unas galletas que ponen en riesgo la salud

Nueva alerta sanitaria en España que pone en riesgo a un grupo de personas en concreto: los celiacos. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha conocido y trasladado a las autoridades sanitarias de la Comunidad de Valencia, el caso de unas galletas que se están vendiendo en los mercados y que, debido a un etiquetado erróneo, pueden ser perjudiciales para la salud de aquellos que no puedan consumir gluten.

El producto son unos barquillos rellenos de chocolate de la marca 'Natur Green'. Concretamente se llaman 'Wafers Sticks Cacao Ecológicos'. En el paquete se puede apreciar que lleva un etiquetado de "sin gluten". Sin embargo, si se leen los ingredientes, se puede leer entre ellos "harina de trigo". Este es el alimento que los celiacos no pueden consumir y que, aunque en un principio pone que no lleva, en realidad si que lo contiene. Esto, puede poner en peligro de aquellas personas que, confiadas, adquieran el producto pensando en que no tiene gluten y que lo consuman sin realmente poder.

La empresa ha sido la que ha dado la voz de alarma y, por tanto, se considera que la decisión ha sido tomada como "muestra de autocontrol". Además, han proporcionado los datos del producto para que las personas puedan comprobar si lo han comprado y poder devolverlo. La descripción es la siguiente: Nombre del producto: barquillos rellenos de chocolate, “Wafers Sticks Cacao Ecológicos”.Nombre de marca/comercial: Natur Green. Aspecto del producto: envase de 140g./17 barquillo. Número de lote: L-2408. Fecha de consumo preferente: 27/01/2026. Temperatura: ambiente.

La alerta ha sido dada en la Comunidad Valenciana pero el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información ha comunicado que este producto puede estar en otros lugares: Madrid, Islas Canarias, Cataluña, Andalucía, Murcia, País Vasco y Castilla y León, son algunos de los lugares que han recibido estas galletas que ya tienen la orden de retirarse del mercado lo antes posible.

Síntomas y tratamiento de enfermedad celiaca

Para saber si realmente puedes o no consumir estas galleta o si te tienes que alarmar si ya las has comido, es necesario prestar atención a los síntomas que indican que se padece de enfermedad celiaca. Entre los aspectos que se manifiestan con esta patología están: aumento del tamaño abdominal, diarrea crónica, estreñimiento, gases, intolerancia a la lactosa, heces de mal aspecto, náuseas o vómitos y dolor abdominal.

La Clínica Universidad de Navarra señala que "el único tratamiento de la enfermedad celiaca es evitar todos aquellos alimentos que contengan gluten, aunque no contengan casi. Por eso, es importante alertar de errores de etiquetado como este, ya que pueden perjudicar la salud de las personas que padecen esta enfermedad.".

Otras alertas a tener en cuenta

Hace unos días también se alertaba a través del Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la Unión Europea de unas almendras procedentes de Estados Unidos que contenían toxinas cancerígenas. De hecho, el nivel de riesgo del producto, según el Sistema, era "grave" respecto al impacto en la salud. Se informó de su exposición elevada y crónica que se relaciona con un riesgo mayor de padecer cáncer.