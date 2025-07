España está a un paso de ser el primer país en eliminar la hepatitis C

La hepatitis C es una enfermedad del hígado que es provocada por el virus de mismo nombre, Hepatitis C. Es una dolencia que puede ser de corta duración o se puede convertir en una enfermedad crónica.

El VHC invade y daña las células del hígado, causando la inflamación del hígado. Se transmite principalmente a través del contacto con sangre infectada, como ocurre con el uso compartido de agujas, prácticas de inyección inseguras o transfusiones de sangre no analizadas. La hepatitis C crónica no tratada puede llevar a cirrosis, cáncer de hígado, insuficiencia hepática y necesidad de trasplante de hígado, por lo que encontrar soluciones es más que necesario.

Es una infección a corto plazo que ocurre dentro de los primeros seis meses después de la exposición al virus.

Investigaciones novedosas

Más de 40 centros han mejorado sus protocolos, sus flujos asistenciales y su cobertura diagnóstica y terapéutica. En diez años, más de 172.400 personas han superado esta enfermedad. Se ha reducido la prevalencia al 0,14% de la población, es decir, menos de 55.000 casos, según la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE). El objetivo es conseguir la eliminación de la hepatitis C antes del año 2030.

Según la AEHVE, para lograrlo es preciso reducir la prevalencia en poblaciones vulnerables, como por ejemplo en los consumidores de drogas o usuarios de chemsex (consumo sexualizado de sustancias, vinculado a la cultura sexual gay). Otro de los desafíos planteados es identificar y tratar a las personas que en algún momento tuvieron un diagnóstico de hepatitis C. Es decir, de la cantidad de pacientes con infección activa, hay muchos aún sin diagnosticar.

Diagnósticar a tiempo

El diagnóstico oportunista en todos los ámbitos de atención sanitaria, las políticas activas para el rescate de pacientes perdidos y la descentralización del tratamiento en poblaciones vulnerables son claves fundamentales y los esfuerzos en las diferentes Comunidades Autónomas están siendo desiguales. Por ello, los expertos de la AEHVE han pedido que aceleren los últimos esfuerzos para conseguir la eliminación de la hepatitis C en España.

Los síntomas pueden tardar en manifestarse hasta 20 años. Cada persona con un diagnóstico tardío generará una gran carga de enfermedad. Los especialistas insisten en las oportunidades para mejorar el cribado y la oportunidad que representan la digitalización y el uso de la inteligencia artificial (IA), así como en la necesidad de mejorar el sistema de vigilancia epidemiológica.

