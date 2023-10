Alerta celiacos: detectan gluten en una bebida de avena "sin gluten"

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) lanza una nueva alerta porque ha detectado gluten en una bebida de avena "sin gluten".

Una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Cataluña ha puesto en conocimiento de la AESAN la presencia de gluten no incluido en el etiquetado de una bebida que se habría distribuido por todo el territorio nacional.

La propia empresa ha comunicado la incidencia a las autoridades con el objetivo de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

Los datos del producto implicado son:

Nombre: Bebida de avena sin gluten con calcio BIO

Marca comercial: BiotoBio

Producto: envasado en tetrabrik de 1 litro.

Número de lote: L3322

Se recomienda a las personas con intolerancia a la ingesta de gluten y que pudieran tener el producto en sus hogares, que se abstengan de consumirlo. Para el resto de la población no comporta ningún problema tomar dicha bebida de avena.

Alerta celiacos: presencia de gluten

La celiaquía es un trastorno sistémico de base inmunológica, causado por la ingesta de gluten y otras proteínas afines. Una dieta estricta sin gluten conduce a la desaparición de los síntomas. Aunque la avena no contiene gluten de forma natural puede contaminarse con trigo, centeno o cebada.

Es importante que en el etiquetado del producto se indique si contiene gluten o no. En la 'lista de ingredientes' se debe indicar el nombre del cereal que contiene gluten de forma destacada mediante una composición tipográfica que la diferencie claramente del resto de ingredientes de la lista y podrá añadirse voluntariamente la palabra 'gluten', por ejemplo: harina de trigo (gluten).

Además, en un alimento "sin gluten" sigue siendo necesario indicar y resaltar el cereal en la lista de ingredientes, para informar a los consumidores alérgicos. Aquellos productos que destaquen que no llegan gluten, dicha mención podrá utilizarse cuando no contengan más de 20 mg de gluten por kg de alimento.

En los alimentos exentos de gluten de forma natural podrá figurar sólo cuando no todos los alimentos similares posean esa misma característica, por ejemplo, embutidos o salsas, donde hay unos productos que contienen cereales con gluten entre sus ingredientes y otros que no. Sin embargo, otros alimentos como la leche, los yogures, zumos, etc. no pueden incluir estas menciones ya que dentro de estos grupos o categorías de alimentos ninguno contiene gluten.

En casa también hay que tomar las precauciones para evitar la contaminación en los alimentos que cocinamos: almacenamiento separado de alimentos con y sin gluten, uso exclusivo de aceites en las freidoras, precaución con el uso de utensilios de cocina, etc.