Crean la pastilla 'inteligente' que avisa cuando la tomas, un gran paso para los casos de enfermos con problemas de memoria

En unos años nadie se olvidará de tomar sus pastillas, porque serán digitales y avisarán.



Este método se ha probado por primera vez en Estados Unidos, aunque por ahora solo en un fármaco psiquiátrico, un antipsicótico.



Dentro tiene un sensor del tamaño de un grano de arena. Se activa cuando entra en contacto con el fluido estomacal. Envía un mensaje a un parche que se coloca en la espalda y de ahí a la aplicación móvil. El médico o los familiares sabrán si se la ha tomado y cuándo.



"Tiene verdadero interés en el ámbito de la enfermedad psiquiátrica, la enfermedad mental y la enfermedad neurológica porque en esos casos la falta de adherencia o la falta de seguimiento al tratamiento no es voluntario. No es porque no quiera sino que el paciente no lo recuerda por su deterioro cognitivo", afirma Federico de Montalvo, del Comité de Bioética de España

El paciente tiene que firmar su consentimiento pero muchos expertos ven problemas éticos sobre la privacidad, e incluso hablan de un 'Gran Hermano' biomédico. Para otros es un gran avance en la salud pública. El debate está abierto.