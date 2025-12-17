Conseguir cita en atención primaria en la sanidad pública cuesta, de media, 10 días

La confianza de los ciudadanos en el sistema sanitario español sigue debilitándose. Según la tercera oleada del Barómetro Sanitario del Ministerio de Sanidad, publicada este miércoles por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), solo el 48,5 % de la población considera que la sanidad funciona bien o bastante bien, cuatro puntos menos que en el trimestre anterior y hasta seis menos si se compara con el mismo periodo de 2024.

Pese a este retroceso en la percepción general, la sanidad pública continúa siendo la opción mayoritaria para los ciudadanos, incluso entre quienes cuentan con un seguro privado. Sin embargo, la valoración global baja y las esperas, especialmente para consultas médicas y atención especializada, siguen creciendo, lo que alimenta el malestar de los usuarios.

La sanidad pública como primera opción

El estudio, realizado en el mes de noviembre, en plena polémica por los fallos en las mamografías en Andalucía, confirma que la sanidad pública mantiene su hegemonía frente a la privada en todos los ámbitos asistenciales. Incluso entre el 31 % de ciudadanos que dispone de seguro privado, dos de cada tres (65,6 %) elegirían la red pública ante una enfermedad grave, cuatro puntos más que en la oleada anterior.

La preferencia por lo público aumenta en casi todos los servicios: en Atención Primaria pasa del 67,6 % al 68,8 %; en atención especializada, del 54,2 % al 58,2 %; en los ingresos hospitalarios, del 72,9 % al 73,4 %; y las urgencias se mantienen estables en el 70 %. En paralelo, la sanidad privada pierde peso, especialmente en la atención especializada, donde la preferencia cae del 43,3 % al 39,2 %.

A pesar de seguir siendo la opción favorita, la valoración del sistema público empeora. La nota media global baja del 6,13 al 5,89. También descienden ligeramente las calificaciones de los distintos servicios: la Atención Primaria obtiene un 6,17 (frente al 6,25 anterior); la especializada, un 5,59 (5,76 en julio). Las urgencias 061/112 mejoran ligeramente, pasando de 7,17 a 7,26, mientras que las urgencias hospitalarias, las de Primaria y los ingresos se mantienen estables en torno al aprobado alto.

Crecen las esperas en Atención Primaria y Especializada

El aumento de las listas de espera es uno de los principales factores que explica el deterioro de la percepción ciudadana. Ocho de cada diez encuestados acudieron a su médico de cabecera en los últimos meses, pero casi uno de cada cuatro tuvo dificultades para conseguir cita. Entre ellos, más de la mitad acabó recurriendo a urgencias y casi un 30 % ya no necesitaba la consulta cuando finalmente se la asignaron.

Solo el 22 % logró cita el mismo día o al siguiente, mientras que un 57,3 % tuvo que esperar una semana o más. La espera media en Atención Primaria se eleva ya a 9,78 días, un día más que en el trimestre anterior y también por encima de la media de 2024.

En la atención especializada, la demora es aún mayor: la espera media alcanza los 128 días, frente a los 115 de julio, y uno de cada cuatro pacientes tuvo que esperar más de seis meses. El diagnóstico llegó, de media, casi dos meses después de la consulta.

Mejor valoración del trato y los profesionales

Pese a las demoras, la experiencia asistencial sigue siendo bien valorada. En Atención Primaria, el 80,1 % de los usuarios se muestra satisfecho con la atención recibida, destacando especialmente al personal de Enfermería y a los médicos por la confianza que transmiten. En la atención especializada, el 78,1 % valora positivamente el trato, con altas puntuaciones para la información recibida y la profesionalidad del personal médico.

El informe también recoge una mejora en los tiempos de espera para determinadas pruebas, como la colonoscopia, cuya demora media baja hasta los 109,8 días, 40 menos que en la anterior oleada. Más de la mitad de las ecografías, TAC y resonancias magnéticas se realizaron en menos de un mes, aunque estas últimas siguen superando de media los 90 días de espera.

La atención durante el ingreso hospitalario es el ámbito que más mejora. El 83,7 % de los pacientes ingresados en el último año valora positivamente el trato recibido, cinco puntos más que en el trimestre anterior.

