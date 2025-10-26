Miles de personas protestan en Sevilla contra los fallos en los cribados del cáncer de mama

Con globos rosas, pancartas y hasta con un ataúd, miles de personas, en su mayoría mujeres, se han concentrado este domingo en una manifestación en Sevilla ,para protestar por los fallos en el sistema de cribados del cáncer de mama en Andalucía.

Cerca de las 11:00h de la mañana de este domingo han comenzado a llegar las primeras participantes con camisetas y globos rosas al Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz en Sevilla. Eran en su mayoría mujeres convocadas por la asociación Amama, una agrupación que aglutina a afectadas por el cáncer de mama. Poco a poco se han ido añadiendo a la concentración personas de toda Andalucía, ha durado más de una hora y ha sondo al lema de: "No es un error, es tu privatización", "Bonilla dimisión" o niños con pancartas como "Juanma, me encanta jugar pero con la sanidad no se juega".

Otro elemento significativo de la manifestación de este domingo ha sido un ataúd con el mensaje de "Descanse en paz 2019-2016", que significa la muerte de la sanidad pública andaluza con el logo del Partido Popular.

"La sanidad no es de ningún Gobierno"

La respuesta a la convocatoria, ha sido mucho mayor de la prevista y la presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha sentenciado: "Queremos morirnos de viejas, no de cáncer. A las mujeres andaluzas es muy difícil callarlas. La sanidad no es de ningún Gobierno, es de todos los andaluces".

La opinión de Irene Montero

Entre las asistentes estaba la actriz Cristina Medina, quien ha asegurado que estaba ahí "como afectada y no como artista" y ha subrayado que "esto es el principio de la lucha". En dicha manifestación han participado también representantes políticos de formaciones como el PSOE, Por Andalucía y Podemos. En nombre de este último partido político, la eurodiputada Irene Montero ha sido la única que ha querido pronunciarse al respecto ante los medios de comunicación, y ha considerado los problemas en el cribado son "consecuencia de cómo gobierna el Partido Popular y de décadas de privatizaciones, destrucción y falta de inversión en la sanidad pública".

