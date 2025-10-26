Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

CÁNCER DE MAMA

Miles de personas protestan en Sevilla contra los fallos en los cribados del cáncer de mama

A la manifestación han acudido representantes políticos del PSOE, Por Andalucía y Podemos.

Miles de personas protestan en Sevilla contra los fallos en los cribados del cáncer de mama

Miles de personas protestan en Sevilla contra los fallos en los cribados del cáncer de mama | EFE

Publicidad

Marta Alarcón
Actualizado:
Publicado:

Con globos rosas, pancartas y hasta con un ataúd, miles de personas, en su mayoría mujeres, se han concentrado este domingo en una manifestación en Sevilla ,para protestar por los fallos en el sistema de cribados del cáncer de mama en Andalucía.

Cerca de las 11:00h de la mañana de este domingo han comenzado a llegar las primeras participantes con camisetas y globos rosas al Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz en Sevilla. Eran en su mayoría mujeres convocadas por la asociación Amama, una agrupación que aglutina a afectadas por el cáncer de mama. Poco a poco se han ido añadiendo a la concentración personas de toda Andalucía, ha durado más de una hora y ha sondo al lema de: "No es un error, es tu privatización", "Bonilla dimisión" o niños con pancartas como "Juanma, me encanta jugar pero con la sanidad no se juega".

Otro elemento significativo de la manifestación de este domingo ha sido un ataúd con el mensaje de "Descanse en paz 2019-2016", que significa la muerte de la sanidad pública andaluza con el logo del Partido Popular.

"La sanidad no es de ningún Gobierno"

La respuesta a la convocatoria, ha sido mucho mayor de la prevista y la presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha sentenciado: "Queremos morirnos de viejas, no de cáncer. A las mujeres andaluzas es muy difícil callarlas. La sanidad no es de ningún Gobierno, es de todos los andaluces".

La opinión de Irene Montero

Entre las asistentes estaba la actriz Cristina Medina, quien ha asegurado que estaba ahí "como afectada y no como artista" y ha subrayado que "esto es el principio de la lucha". En dicha manifestación han participado también representantes políticos de formaciones como el PSOE, Por Andalucía y Podemos. En nombre de este último partido político, la eurodiputada Irene Montero ha sido la única que ha querido pronunciarse al respecto ante los medios de comunicación, y ha considerado los problemas en el cribado son "consecuencia de cómo gobierna el Partido Popular y de décadas de privatizaciones, destrucción y falta de inversión en la sanidad pública".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Sociedad

Noticias de hoy, viernes 3 de octubre de 2025

Noticias de hoy, domingo 26 de octubre de 2025

Miles de personas protestan en Sevilla contra los fallos en los cribados del cáncer de mama

Miles de personas protestan en Sevilla contra los fallos en los cribados del cáncer de mama

El GEO intercepta un mercante con 6.500 kilos de cocaína a 600 millas de Canarias

El GEO intercepta un mercante con 6.500 kilos de cocaína a 600 millas de Canarias

Las familias de dos españoles detenidos sin cargos en la cárcel de Black Beach, una de las más peligrosas del mundo, desesperadas: "David y Javier pueden morir si no se actúa ya"
Guinea Ecuatorial

Las familias de dos españoles encarcelados en Guinea Ecuatorial, desesperadas: "David y Javier pueden morir si no se actúa ya"

Imagen de archivo de un contenedor quemado.
Bilbao

Oleada de quema de contenedores en Bilbao: los residentes organizan patrullas vecinales

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
EXPLOTACIÓN LABORAL

La Policía Nacional detiene a un hostelero en Valladolid por explotar a 12 trabajadores

Los empleados trabajaban 10 horas al día de lunes a domingo por 800 euros y sin contrato.

Imagen de archivo de dos personas con móviles
Despido

Confirmado el despido improcedente de una trabajadora sin contrato: la clave fue la captura de un chat de WhatsApp

Una trabajadora de una residencia privada de mayores en Vigo fue despedida y eliminada del grupo de WhatsApp de la empresa. Sin contrato ni alta en la Seguridad Social, esa expulsión resultó clave: fue la prueba de un despido real. La empresa intentó defenderse alegando colaboración “por amistad”, una explicación que la Sala calificó de “sonrojante”.

Efemérides de hoy 26 de octubre de 2025: George W Bush firma la ley construcción del muro fronterizo con México

Efemérides de hoy 26 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 26 de octubre?

Varias familias cambian sus grandes ciudades por un pequeño pueblo de Palencia

Varias familias cambian sus grandes ciudades por un pequeño pueblo de Palencia

Imagen de un agente de la Guardia Civil.

Hallan el cadáver calcinado de un hombre en una finca de Torre Alháquime, Cádiz

Publicidad