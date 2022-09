¿El chocolate engorda? Esta es la variedad más saludable y con menos calorías

¡Hoy celebramos el Día Internacional del Chocolate! Esta festividad surgió en Francia en el año 1995, como homenaje al escritor británico Roald Dahl, autor de la magnífica historia 'Charlie y la Fábrica de Chocolate'.

Más allá de esta curiosidad, el chocolate es uno de los alimentos que más apasiona, tanto a niños como adultos, pero… ¿engorda o no? Todo depende de la cantidad que consumas y de su variedad.

¿Qué beneficios tiene el chocolate?

Al contrario de lo que se pueda pensar, el chocolate puro o, con un alto porcentaje de cacao, no es malo si lo consumes en cantidades moderadas. De hecho, según una investigación del Hospital Brigham and Women de Boston, el chocolate no engorda. ¡Estamos de enhorabuena! Para realizar este estudio, se eligió a 19 mujeres posmenopáusicas que consumían 100 gramos de chocolate al día (por la mañana, por la tarde o por la noche) y se comprobó que no cogieron peso.

Además de esta buena noticia, podemos confirmar que el chocolate tiene múltiples beneficios para nuestra salud. Vamos a repasar algunos de ellos:

Es altamente nutritivo si el porcentaje de cacao es elevado.

si el porcentaje de cacao es elevado. Mejora el flujo sanguíneo y regula la presión arterial.

Es un aliado del cuerpo para evitar el exceso de radicales libres.

Eleva el colesterol bueno en sangre.

Mejora las funciones cerebrales .

. Equilibra el cuerpo de las mujeres durante la menstruación.

Ayuda a proteger el cuerpo del daño solar.

Disminuye las migrañas.

Eso sí, todos estos beneficios son posibles si lo tomas en cantidades moderadas y si es chocolate negro o puro, lo ideal es que tenga más del 70% de cacao. Una o dos onzas al día de chocolate negro (unos 30 gramos) es una buena opción si te gusta este delcioso manjar.

Chocolate: ¿Cuál es la variedad más saludable y con menos calorías?

El tipo de chocolate que escojamos va a ser decisivo. El mejor chocolate y el que menos azúcar y calorías tiene es el negro. Es decir, debemos evitar cualquiera que sea inferior al 70% de cacao, puesto que su cantidad de azúcar será elevada. Tomar una onza de chocolate negro superior al 70% no es perjudicial, incluso es recomendado por los beneficios del cacao.

Si sigues esta regla, los chocolates más perjudiciales para nuestra salud por el elevado nivel de azúcar que tienen es el blanco seguido del chocolate con leche. Así que, siempre que vayas a comer esta deliciosa tentación ten en mente esta máxima: cuánto más alto sea el % de cacao, mucho mejor.

Aprovecha este 13 de septiembre, Día del Chocolate, para tomarte una taza de chocolate con leche, hacer una tarta, degustar una fondue, regalar una caja de bombones o, simplemente, tomarte una o dos onzas de chocolate negro. Hay mil opciones para celebrar esta jornada, ¡tú eliges!