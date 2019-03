Así nos conciencia una mujer en el Día Nacional del Cáncer de Cabeza y Cuello sobre como venció dicha enfermedad

Paz Hurlé, que venció un tumor en las amígdalas hace ya dos años y medio, y profesionales especializados en cáncer de cabeza y cuello han reivindicado, con motivo del Día Nacional de estos tumores, que se celebra este lunes 10 de diciembre, la importancia de una mayor concienciación sobre esta enfermedad.

El cáncer de cabeza y cuello define a un grupo de tumores malignos que surgen en la cabeza o en la región del cuello. Por lo tanto, incluye numerosas localizaciones anatómicas, entre las que se encuentran la cavidad nasal y oral, las cuerdas vocales o la laringe. Representa el 5% de todos los tumores detectados en el mundo, siendo el séptimo tipo de cáncer más común en Europa y el sexto en España.

A pesar de su creciente prevalencia y de que es responsable de alrededor de 376.000 muertes al año, todavía se conoce poco socialmente. En parte, porque las personas que lo padecen prefieren no hablar de ello, dado que a menudo les afecta a partes visibles de su rostro, a su voz, a la capacidad de tragar o al sentido del gusto.

No es el caso de Paz, que para visibilizar su caso ha participado con la Fundación Merck Salud y la Asociación Española de Pacientes de Cáncer de Cabeza y Cuello (APC) dentro de su campaba 'Bufandas Azules'. La iniciativa busca la participación a través de un vídeo en redes sociales con una bufanda azul en el cuello. A la llamada se han unido, entre otros, la modelo y presentadora Nieves Alvarez, la doble campeona olímpica Theresa Zábell o la cantante Sole Giménez.

Paz, infectada con el virus del papiloma humano (VPH), empezó a tener unas anginas con unas placas blancas que no se curaban con antibióticos.

Tras visitar a su médico de cabecera "varias veces", finalmente fue derivada a un especialista, donde se le diagnosticó el tumor tras una biopsia. Su tratamiento, a base de quimioterapia y radioterapia, se extendió durante cuatro meses aproximadamente. "Yo tenía 44 años y lo útlimo que me esperaba desde luego que el diagnóstico fuera ese. Salvo por el VPH, yo no era un perfil de riesgo típico, porque es más clásico de varones, mayores, con antecedentes de tabaquismo o alcoholismo", rememora.

Prevención y factores de riesgo

Además del VPH, el tabaco y el alcohol están en el origen del 75% de los casos. Paz, no obstante, solo presentaba como factor de riesgo la infección por el virus. "Hacía 20 años que no fumaba cuando me lo diagnosticaron. Y mi consumo de alcohol era normal, ahora bebo menos claro, pero nunca tuve un consumo desaconsejado. No tomaba alcohol fuerte, por ejemplo", señala para recordar que cualquier circunstancia relacionada puede llevar a un posible cáncer de cabeza y cuello.

"En el caso del tabaco, se estima que a partir de dos cigarrillos diarios aumenta la probabilidad de padecer este cáncer", asegura Lara Iglesias, oncóloga del Hospital 12 de Octubre de Madrid, que también participa en esta campaña. La doctora apunta que hay que acudir a consulta si aparecen estos síntomas en la cavidad oral o la garganta durante más de tres semanas: lengua dolorida, úlceras, dolor de garganta, bulto en el cuello, ronquera persistente, dolor o dificultad para tragar o nariz obstruida.

"El cáncer de cabeza y cuello tiende a crecer hacia los ganglios del cuello, pero en estadios locales hay altas tasas de curación", explica Iglesias. Por eso, reivindica que la concienciación, que favorece la detección precoz, es especialmente importante en este tipo de cáncer.

Dos datos lo ilustran a la perfección: se calcula que 2 de cada 3 pacientes con cáncer de cabeza y cuello se encuentran en un estadio avanzado al diagnosticarse; además, al detectar este tipo de cáncer de forma precoz puede reducir hasta en un 80 y un 90 por ciento su mortalidad.