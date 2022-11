Beyfortus, la nueva esperanza para luchar contra la bronquiolitis en niños

La bronquiolitis está haciendo colapsar las urgencias pediátricas y la atención primaria. Esto ha provocado que la Agencia Europea del Medicamento (AEM) apruebe el nuevo medicamento para prevenir el virus respiratorio sincitial (VRS) que tanto está afectando a los niños más pequeños, especialmente aquellos menores de 1 año. Este fármaco se conoce con el nombre de Beyfortus y se basa en el anticuerpo monoclonal 'nirsevimab'. Con una sola inyección es capaz de evitar que los niños lleguen a contagiarse. Un solo pinchazo puede tener un efecto de unos 5 meses.

"Estamos en periodo de subida. Es la primera causa de hospitalización de niños por debajo de 1 año", ha advertido María Jesús Cabero, jefa de Pediatría del Hospital de Valdecilla. Las UCIs pediátricas se encuentran al límite y diversos centros médicos están reestructurando sus plantas y las salas de hospitalización.

Se trata de una situación nueva, ya que en los años anteriores con las medidas del COVID-19, los niños no estaban tan expuestos. "El año pasado casi no vimos a niños con bronquiolitis", ha afirmado Mercedes de la Torre, jefa de Urgencias del Hospital Niño Jesús de Madrid. Es por este motivo que "hasta la fecha no teníamos ninguna alternativa de prevención", ha añadido. De aquí, ha surgido la necesidad de aprobar este nuevo medicamento.

Preocupación entre las familias

El mayor peligro lo tienen los más pequeños y esto preocupa a los padres. El nuevo medicamento da esperanzas a la situación porque "podría evitar 3 de cada 4 casos que necesitan atención médica y 7 u 8 de cada 10 casos que necesitan hospitalización", ha detallado Federico Martiñón, pediatra e investigador del Hospital Santiago Compostela. Además, ya están en desarrollo más vacunas y anticuerpos monoclonales.

De momento, los expertos avisan a los padres que estén atentos a los síntomas de los menores para actuar con rapidez y que también tomen distintas medidas de protección en caso de contagio.