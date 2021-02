Bélgica rechaza administrar la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca a mayores de 55 años

Bélgica descarta por el momento la administración de la vacuna de AstraZeneca en personas mayores de 55 años, radicalizando todavía más la decisión adoptada por otros países europeos. Consideran que no hay evidencias científicas suficientes que aseguren su efectividad ese grupo de edad, por lo que solo se administrará a personas de entre 18 y 55 años.

Así lo anunció el ministro de Salud Pública, Frank Vandenbroucke, tras la reunión del Consejo Superior de Sanidad la pasada noche.

"El Consejo Superior de Sanidad dice muy claramente que la vacuna de AstraZeneca es una vacuna muy buena para las personas de entre 18 y 55 años, pero hoy no tenemos suficientes datos para asegurar que funcione igual de bien en los mayores", insistía Vandenbroucke, según adelanta EFE.

No obstante, el ministro ha puntualizado que se trata de una decisión temporal, a la espera de que se den evidencias más concluyentes que permitan ampliar la vacunación a grupos de edad más avanzada.

Se espera que el próximo 7 de febrero llegue a Bélgica la primera remesa de vacunas contra el coronavirus de AstraZeneca, lo que permitirá agilizar la campaña de vacunación y ampliar la cartera de fármacos ya disponibles en el país.

Esta tarde, el Grupo de Trabajo de Vacunación se reunirá para dar su opinión sobre el calendario de vacunación. Más tarde, será la conferencia interministerial de salud la que dé su voto final.

España podría ser el octavo país en no recomendar la vacuna a menores de 65 años

La Agencia Europea del Medicamento dio luz verde la semana pasada al tratamiento de AstraZeneca contra el coronavirus a partir de los 18 años y hasta los 55, aunque no emitió ninguna restricción para su uso en personas más mayores.

Este miércoles, Sanidad decidirá si España inoculará o no el tratamiento a mayores de 65 años. En caso de confirmarse su decisión, sería el octavo país europeo en rechazar el fármaco del coronavirus en ese grupo de edad.

Bélgica ha sido la primera en radicalizar la decisión y reducir a las personas menores de 55 años la vacuna de AstraZeneca.

La campaña de vacunación en Bélgica

El ministro belga señaló que la campaña de vacunación del coronavirus está en pleno desarrollo en el país, sobre todo en residencias y en el personal sanitario de los hospitales. El pasado martes se empezó con la vacunación de profesionales de la salud que ejercen fuera de los centros hospitalarios, como médicos de cabecera o dentistas mayores de 55 años.

Vandenbroucke añadió también que se estudiará una nueva estrategia de vacunación a largo plazo, replanteando cuáles serán las profesiones esenciales y los grupos de edad prioritarios para recibir el tratamiento del coronavirus.

Por su parte, el presidente del Partido Socialista, Paul Magnette, sugirió utilizar la vacuna de AstraZeneca para vacunar a los estudiantes.

"Si se entrega la vacuna de AstraZeneca y se confirma que no se utilizará para públicos más frágiles, ¿por qué no vacunar a los estudiantes? No tendría sentido mantenerlo en 'stock', así que podríamos usarlo. Lo propongo manteniendo el calendario de vacunación de las demás vacunas", dijo.

Si quieres saber cómo evoluciona la vacunación en tu comunidad y cuándo será tu turno de vacunación contra el coronavirus, lo puedes consultar a través del CuentaVacunas de Antena 3.