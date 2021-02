Fernando Simón apunta que Sanidad estudia no recomendar la vacuna de AstraZeneca en personas mayores

Fernando Simón, director de Centro de Alertas Sanitarias (CCAES), ha comparecido para valorar la evolución de la pandemia de coronavirus en España. La cifra total de personas contagiadas por Covid-19 ha aumentado en 79.686, de las que 5.026 corresponden a las registrados en las últimas 24 horas.

Sanidad ha registrado también 762 nuevas muertes con respecto al informe del viernes, por lo que la cifra oficial de fallecidos desde el comienzo de la pandemia asciende ya a 59.081. "Agradezco a la población el esfuerzo que está haciendo para que la epidemia baje rápido. La epidemia está empezando a descender y eso es bueno. Pero necesitamos que baje muy rápido para que nuestros hospitales no sufran un colapso. La epidemia aparentemente está bajando rápido", ha empezado Simón.

En lo que se refiere a la incidencia acumulada en 14 días a nivel nacional, Sanidad fija la cifra de este lunes en los 865,67 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. "Es una incidencia elevadísima, pero hemos bajado 25 puntos desde el viernes. Es un dato esperanzador e interesante pero todavía nos quedan semanas para que las UCIS no lleguen a saturarse", reflexiona.

El objetivo es bajar la presión asistencial en los hospitales: "Sigue subiendo el número de personas que están ingresadas y esos son datos que no son favorables si queremos evitar el colapso de las UCIS. Ahora mismo tenemos 7 comunidades autónomas con una ocupación superior al 50%. Son cifras que no son compatibles con el funcionamiento habitual de los hospitales. Es verdad que la evolución de la epidemia en cuanto a la transmisión va en una buena dirección, pero todavía seguimos teniendo una transmisión importante".

"Podemos pensar que estamos en el buen camino, pero estamos muy lejos de los objetivos de incidencia. Esperemos como mínimo poder rebajar al riesgo alto, por debajo de los 250 casos por 100.000 habitantes", ha explicado el director del CCAES.

Objetivo: descender rápido

Espera que el descenso de la tercera ola sea rápido: "Nuestra tercera ola respecto a otros países va un poco adelantada. Si a esto añadimos los riesgos asociados a la Navidad, nuestra tercera ola ha tenido un incremento muy rápido, aunque aparentemente lleva una buena evolución en el descenso".

Simón cree que queda mucho trabajo por hacer: "El país con más incidencia sigue siendo Estados Unidos, seguido de la India y Brasil. No es una situación favorable para el mundo. La vacunación desde luego nos ha dado un rayo de esperanza importante, pero todavía nos queda mucho para poder vacunar a nivel global todo lo que necesitamos".

"En nuestro país y en los países de nuestro entorno podremos llegar a coberturas de vacunación suficientemente buenas en breve, pero mientras circule el virus a nivel global vamos a seguir teniendo problemas", ha aseverado.

Simón se congratula de que hayamos aumentado la capacidad de detección: "Estamos haciendo 3.700 y pico pruebas por 100.000 habitantes por semana. Durante la primera ola se estaban haciendo, a final de marzo, menos de 500 pruebas por 100.000 habitantes. Tenemos una capacidad de detección inmensamente superior a la que teníamos. En marzo o abril detectábamos 1 de cada 10 casos, ahora 8 de cada 10".

España se desmarcaría de la EMA

Simón ha avanzado que el grupo de trabajo del plan de vacunación contra el Covid-19 está estudiando la posibilidad de no recomendar que los mayores se pongan la vacuna de AstraZeneca. "Los ensayos clínicos no los ha realizado en personas mayores, con lo cual es muy posible que al no tener evidencia se recomiende para grupos más jóvenes que sí hayan formado parte de los ensayos", ha comentado este lunes en rueda de prensa.

De ser así, Sanidad se desmarcaría de la recomendación realizada el pasado viernes por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), quien optó por aprobarla en mayores de 65 años. Según Simón, tanto España como el resto de la UE podrían no seguir esta recomendación, alineándose con Alemania.

Fernando Simón, sobre los políticos que se han vacunado antes de tiempo: "No es ético, pero no debemos añadir un error sobre otro. Una sanción es una cosa, pero si la ficha técnica dice que hay que poner dos dosis de vacuna, no ponerla no es una sanción, es un error".

"Cuando vacunas no se pueden perder dosis. Es normal que se le pongan a alguien que no sea del grupo en algunas situaciones. Si llega el final del día de trabajo y hay dosis que no se pueden guardar, hay que ponérselas a alguien que esté por ahí. Otra cosa es que se desvíen viales", ha señalado.

Viajes en Semana Santa

Simón también ha valorado las palabras de la ministra Reyes Maroto sobre la reapertura de viajes nacionales en Semana Santa: "Respecto a los viajes de Semana Santa, lo cierto es que la evolución ahora es buena. Pero no podemos confundir una evolución aceptable con una situación aceptable. Nuestras situación será aceptable cuando estemos en incidencias de 100-150 por 100.000 en 14 días. No sé cuándo es Semana Santa ni cómo estaremos en ese momento ni cómo estarán las comunidades. La situación buena para viajar viajar no es que bajemos de 800 a 500 en 14 días; es bastante menos".