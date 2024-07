¡Atención! Un estudio encuentra plomo, arsénico y otros metales tóxicos en tampones

Las mujeres conocen cada día nuevos métodos para evitar manchar los días en los que pasan por la menstruación. Copas, compresasy los conocidos tampones. Este último es uno de los métodos más usados cuando baja la regla, concretamente entre el 50% y el 80% de las mujeres lo usan durante varias horas.

El tampón es un elemento cuya función empieza cuando se introduce dentro de la vagina y hace contacto directo con ella. Ahora, un estudio lanzado por la Universidad de California y dirigido por una investigadora, ha asegurado que los tampones de varias marcas muy usados por millones de personas, pueden contener metales tóxicos como plomo, arsénico y cadmio.

Los científicos lo ven como un motivo especial de preocupación debido a que el cuerpo de la mujer, al usarlo, se encuentra expuesto a sustancias químicas que afectan a la piel de la vagina. Una piel que resulta ser mucho mas absorbente que el resto y que, por tanto, pueden adquirir más químicos.

A pesar de haber realizado esta investigación, si es cierto que, tal y como dice la autora principal, Jenni A. Shearston, "se han realizado muy pocas investigaciones para medir las sustancias químicas presentes en los tampones". Pero sí que señala que "hasta donde se sabe, este es el primer artículo que mide los metales en los tampones y es preocupante que se hayan encontrado concentraciones de todos los metales que se han analizado, incluidos tóxicos como el arsénico y el plomo".

¿Cómo puede afectar a la salud?

El estudio de la investigadora, estos metales pueden hacer que aumente el riesgo de padecer demencia, infertilidades, diabetes y cáncer. Además de causar daños en el hígado, los riñones y el cerebro, así como los sistemas cardiovascular, nervioso y endocrino. Añade que, a la hora de que ser madres, también influiría, ya que daña la salud materna y el desarrollo fetal.

La coautora del estudio, recalca que aunque hay metales tóxicos en muchos de los productos que usamos, normalmente son niveles bajos. Pero el estudio, muestra "claramente que los metales también están presentes en los productos menstruales" que, al final, es un objeto que se usa para la intimidad, una zona muy delicada.

Realización del estudio

Los investigadores han elaborado el estudio y han llegado a estas conclusiones gracias al estudio de 16 metales: el arsénico, bario, calcio, cadmio, cobalto, cromo, cobre, hierro, manganeso, mercurio, níquel, plomo, selenio, estroncio, vanadio y zinc. Han encontrado algunos de estos en 30 tampones de 14 marcas diferentes. La presencia de los metales varía según el lugar de compra de los tampones (EE.UU, UE/Reino Unido) o si eran orgánicos o no. Sin embargo, descubrieron que los metales estaban presentes en todos los tipos de tampones. La concentración de plomo fueron más altar en los tampones de tipo no orgánico y el arsénico en los no orgánicos.

El metal llega al tampón a través del agua, aire, suelo o contaminante cercano, o incluso pueden llegar intencionadamente durante la fabricación, como parte de un pigmento blanqueador o agente antibacteriano.

Ahora, los investigadores piden que se analicen estos productos para detectar los metales que podrían perjudicar la salud de las mujeres.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.