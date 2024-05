Encuentran tóxicos en los suelos de caucho de los parques infantiles, ¿son un peligro grave para los niños?

Es difícil encontrar un parque infantil en el que el suelo no sea de caucho. Este material se elige como elemento de seguridad ya que además de ser más blanda una hipotética caída consigue reducir la electricidad estática que incomoda a base de calambrazos. Sin embargo, ahora se está investigando si estos parterres de colorines pueden afectar al medio ambiente y a la salud.

Un grupo de investigadores del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSIC, en Barcelona, analiza si este material puede ser prejudicial para la salud, especialmente, con el paso del tiempo. En Cataluña estos suelos se han hecho muy frecuentes en las áreas de niños, son superficies plastificadas y una parte de ellas se realizan con neumáticos reciclados.

Son ya varias las publicaciones científicas que advierten de que estos materiales tienen sustancias tóxicas. En declaraciones recogidas por Canal 324, la directora del IDAEA-CSIC, Ethel Eljarrat ha indicado que se han encontrado tóxicos relacionados con los disruptores endocrinos, sustancias químicas que imitan la acción de las hormonas y alteran el funcionamiento corporal.

Lo que no se ha certificado todavía es si los niños al jugar sobre estos materiales pueden llegar a inhalar o ingerir las micropartículas del caucho.

¿Qué requisitos ha de cumplir el suelo de los parques infantiles?

Importante que no contenga sustancias tóxicas que se pueda demostrar que hacen daño a la salud de los pequeños

Es necesario que sea resistente porque los niños están en constante movimiento

Antideslizante para evitar caídas y lesiones

Amortiguador para que si inevitablemente llega la caída sea lo más blanda posible

Fácil de mantener

Una de las quejas recurrentes de los investigadores es que antes de utilizar estos materiales no se hacen las pruebas pertinentes para determinar si pueden o no ser nocivos para la salud.

Nicolás Olea, médico en el Hospital Clínico San Cecilio de Granada, reprocha que ahora que ya se conocen las consecuencias no se tomen medidas. "Una vez sabemos el riesgo vinculado a los parterres sintéticos, esto no es admisible. Los padres deben saberlo y exigir una respuesta". Además denuncia que esos colores que se ponen en el suelo "están hechos con sustancias químicas, en muchos casos, con metales pesados: antimonio, aluminio, plomo... No es conveniente poner colores amarillos en los parques infantiles porque están cargados de aluminio."

Entre los contras de este material figura también que se recalienta demasiado, llegando incluso en episodios de mucho calor a alcanzar los 70 °C

Polémica también por el césped artificial

La Universidad de Cádiz participó en un estudio en el que se señalaba restos de césped artificial como fuente importante de contaminación del medio acuático. Los resultados muestran cantidades importantes de plástico con origen en el césped artificial: llegan a suponer el 15% de los plásticos de más de cinco milímetros de longitud que flotan en el medio acuático.

"Las fibras de plástico que hemos encontrado son principalmente de polietileno y polipropileno que coinciden con las tendencias actuales de producción mundial de césped artificial y que normalmente se encuentran flotando en el medio acuático",explicó el primer autor.

