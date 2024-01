Antonio Alarcó, jefe de trasplantes de páncreas en Canarias: "Tengo más fotos de los pacientes que de mis hijos, porque hay un antes y un después"

Sus palabras desprenden "un orgullo profundo" y sus hechos una vocación innata hacia la medicina, que canaliza a través de los trasplantes. Antonio Alarcó, catedrático en cirugía y jefe quirúrgico de trasplante de páncreas en Canarias, ha compartido con la web de Antena 3 Noticias el secreto de un éxito que da prestigio a la 'marca España': nuestro Sistema Nacional de Trasplantes.

2023 volvió a ser un año de récord en materia de trasplantes en nuestro país, rozando los 6.000 y superando sus mejores cifras de actividad, números ante los cuales Alarcó no puede contener un: "¡Qué maravilla! ¿no?"

Aclara que "no solamente lideramos a nivel mundial trasplantes y donación, sino que es un modelo de país, es un modelo de organización única, no hay ningún país que nos supere en este tema". La Organización Nacional de Trasplantes, y" ahí esta el éxito del tema," dice subrayando el carácter de "nacional" porque añade: "Que los localismos no tengan ninguna cabida es el éxito. Y después, un gran país, un modelo de país, que es muy muy generoso".

En esa 'nacionalidad' radica el secreto del éxito para Alarcó y deja claro que aunque respeta el principio de la Constitución de que hay 17 CCAA y 2 ciudades autónomas, "estaría bueno", también asegura que dicho principio en Sanidad no funciona: "17 CCAA con gestión de la Sanidad y la Educación por las comunidades no tiene nada que ver con que se hayan desarrollado 17 sanidades distintas" y defiende: "Se necesita un pacto por la Sanidad donde haya planes nacionales". Además, advierte de que si un hipotético día este carácter 'nacional' desapareciese en el sistema de trasplantes "dejaríamos de ser el número 1 del mundo".

"Un enfermo que ingresa en un quirófano diabético y con problemas de diuresis sale sin ser diabético y con una vida normal"

Suena el teléfono, ¡hay un donante!

"No hay horarios para trasplantar", con esa evidencia Antonio Alarcó pone en valor que desde que el teléfono suena para avisar de un donante, la rueda del trasplante se pone en marcha de forma inmediata y perfectamente coordinada. "Hay una lista única y cada órgano tiene unos listados determinados con su especialista. Hay un candidato, surge una alarma de una UVI de cualquier provincia, me llaman a mí en el caso concreto del páncreas en Canarias, si decimos que es válido empieza a funcionar, casi 80 personas anónimas y, esto es importante decirlo, es un trabajo de equipo. Se remite al sitio de referencia al paciente y se le empieza a preparar con todo el protocolo".

Precisamente, esos pacientes son el motor que mueve a profesionales como Alarcó. "Detrás de los trasplantes hay mucha preparación, dedicación y vocación. Me siento feliz, la vinculación que uno engendra con los pacientes trasplantados es de tal magnitud que yo le puedo decir un dato muy humano, tengo más fotos de los pacientes trasplantados que de mis hijos. ¿Por qué? Porque hay un antes y un después entre el cirujano que hace trasplantes y el paciente que tiene órganos trasplantados, hay un día que es distinto".

Y de uno de esos pacientes ha compartido la historia a través de sus redes sociales. "No es cuestión de propaganda, sino de divulgación. Ese paciente no solo es un hombre que está con vida normal, es un atleta que hace deporte muy potente y que antes estaba con insulina diaria, no podía hacer casi ningún deporte y se ha convertido en un líder del mundo del trasplante destacando que la donación es muy importante. Para ellos sí que resulta un milagro pero los cirujanos somos gente normal" explica Alarcó.

Un milagro que a cada uno llega en el momento que menos se lo espera, por ejemplo en este caso en concreto comenta como anécdota: "Lo fueron a despertar los bomberos" ya que cuando se activó la alarma de su trasplante estaba dormido y no contestaba al teléfono, pero el reloj ya se había activado. Viajó entonces desde otra isla a Tenerife con una sensación de expectativa e ilusión que hoy recuerda como un nuevo nacimiento, de ahí que cada 17 de febrero celebre su nuevo cumpleaños.

"El factor de cohesión más importante que tiene este país es el trasplante"

Antonio Alarcó fue hasta hace dos meses portavoz de Sanidad por el PP en el Senado y en todo ese tiempo, más de una década, siguió operando sin cobrar ni un euro. "Nunca dejé de operar, siempre lo hice sin tener ningún tipo de sueldo. Esto no es un problema de dinero, esto es un problema de saber que dedicarse a los demás merece la pena y yo que tengo mucha juventud acumulada, porque lo que tengo es mucha juventud acumulada, para mí es una de las satisfacciones mayores que tengo tengo en mi vida profesional y personal poder hacer un trasplante y que un enfermo que ingresa en un quirófano diabético y con problemas de diuresis sale sin ser diabético y con una vida absolutamente normal".

"No se puede jubilar el talento por obligación y en España se hace"

El catedrático ha querido compartir con los lectores una reflexión y hacer un llamamiento. "España es el país de Europa que menos natalidad tiene, tenemos un problema demográfico que no se ha corregido y en caso de que se corrija tardaremos 10 años en ver los efectos. No nacen niños, fallece más gente de los que nacen, pero a la vez le hemos ganado 17 años a la vida que es un logro social maravilloso y resulta que jubilan a los 60 o a los 65. No se puede jubilar el talento por obligación y en España se hace" critica a la par que deja claro: "El derecho a jubilarse debe ser mantenido siempre, faltaría más, pero no puede ser obligatorio. El derecho a jubilarse no es tocable, pero se jubilan talentos y es un error grave, muy grave". Porque considera: "No es cuestión de edad sino de fragilidad".