Alerta por la presencia de toxinas dañinas para la salud en unos cereales procedentes de Reino Unido

España detecta toxinas peligrosas para la salud en unos cereales procedentes de Reino Unido. Las autoridades han remitido la alerta a la Comisión Europa.

"Ocratoxina A por encima del nivel máximo permitido en cereales de desayuno procedentes del Reino Unido", recoge el Sistema de Alerta Rápido para Alimentos y Piensos de la Unión Europea (RASFF). La fecha de notificación es del lunes 17 de junio.

No detallan cuáles son los síntomas que presentan y señalan la alerta emitida como riesgo grave para la salud. Además, la información sobre la distribución no disponible de momento. "Información sobre la distribución no disponible (aún)", se lee.

Los cereales contaminados por las toxinas producidas por los hongos Penicillium y Aspergillus arrojan datos del 2,45 (+/- 17,9%) µg/kg - ppb. El máximo permitido se sitúa en 2 µg/kg - ppb.

¿Qué es la Ocratoxina A?

La Ocratoxina A (OTA) es una micotoxina producida por hongos de Penicillium y Aspergillus, principalmente Penicillium verrucosum, Aspergillus ochraceus y Aspergilli de la sección Nigri, especialmente A. carbonarius.

Se puede asociar el crecimiento de Penicilium a climas fríos o templados. Especialmente puede afectar a cereales y derivados. Pero también en legumbres, uvas, granos de café, cacao, frutos secos, especias. Incluso en productos de origen animal, como los riñones y hígado de cerdo.

Una de las consecuencias de ingerir esta toxina en la salud es el efecto nefrotóxico, que produce una enfermedad renal, y la nefropatía tunecinas. Puede afectar a los órganos como riñón, hígado, músculo y grasa. La OTA también ha sido clasificada según la IARC como posible carcinógeno en humanos.

