Alerta en Europa por la venta ilegal de medicamentos para la pérdida de peso

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) se une a la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y la Red de Jefes de Agencias de Medicamentos (HMA). Para identificar medicamentos ilegales, estas entidades mencionan señales como la venta a través de sitios web no oficiales o en redes sociales, la promoción sin respaldo científico que asegura ser mejor que los tratamientos autorizados, o la ausencia de disponibilidad en farmacias o en las estructuras oficiales del sistema nacional de salud.

A pesar de la creciente oferta ilegal de estos fármacos, las autoridades recuerdan que estos productos no cuentan con la autorización correspondiente ni cumplen con los estándares necesarios en términos de calidad, seguridad, eficacia e información adecuada.

Consecuencias graves

Estos medicamentos son un peligro para la salud, porque pueden no contener el principio activo declarado o incluir sustancias dañinas. Los consumidores se exponen a un alto riesgo. El tratamiento puede fallar y derivar en problemas de salud imprevistos y en interacciones adversas graves con otros fármacos.

Demandan la retirada del mercado

Las organizaciones han detectado perfiles falsos en redes sociales y anuncios fraudulentos que difunden información engañosa para atraer a los consumidores. Entren las acciones contra estos distribuidores están: la eliminación de los productos, el cierre de páginas web ilegales y la cooperación internacional para el cumplimiento de la ley.

Además, la EMA y la HMA recuerdan que en España está prohibida la venta online de medicamentos que requieren receta, como los que contienen GLP-1 (hormona intestinal que regula la glucosa en sangre, estimula la secreción de insulina y reduce la de glucagón). Es importante de tengan supervisión médica y se debe evitar la compra sin receta o a través de canales no autorizados.

