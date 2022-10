Los 5 signos que podrían detectar el alzhéimer antes de tener síntomas, según un estudio

Investigadores de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, han detectado en una serie de pruebas cinco indicios del deterioro neurocognitivo, indicativos de los primeros estados de una neurodegenerativa, como el alzhéimer. Así lo indican en la revista 'Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association'.

El estudio se centra en mejorar la detección precoz de estas enfermedades. También en mejorar el sistema de ayuda para seleccionar aquellos pacientes que pueden someterse a terapias experimentales.

Uno de los problemas es que tienen una detección tardía. Por ello, los investigadores acudieron al Biobanco, una base de datos biomédicos a la disposición de los investigadores clínicos. Se recopilaron test de resolución de problemas, de memoria, de tiempo, de reacción, de fuerza de agarre, medidas de ganancia o pérdida de peso y las caídas.

Los cinco signos

Este muestreo permitió conocer que aquellas personas que obtuvieron peores resultados desarrollaron alzhéimer o demencia frontotemporal.

Resolución de problemas .

. Tiempo de reacción .

. Recuerdo de listas de números .

. Memoria prospectiva o capacidad para acordarse de hacer algo.

o capacidad para acordarse de hacer algo. Test de emparejamiento de figuras familiares.

Además, también comprobaron que aquellos que sufren alzhéimer tenían más probabilidad de haber sufrido una caída. Y los que fueron diagnosticados con parálisis supranuclear progresiva (PSP) se cayeron el doble.

Para las enfermedades como el párkinson o la demencia, la salud general del individuo era peor en el momento de establecer una base de partida. "Al mirar el historial de los pacientes, nos resultó evidente que estaban mostrando de forma sutil algún grado de discapacidad cognitiva años antes de que sus síntomas fueran lo bastante obvios", explicaron.