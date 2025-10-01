Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos por la falta de acuerdo en el Congreso

La falta de acuerdo en el Congreso obliga a activar un cierre parcial del Gobierno.

El Senado de Estados Unidos

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

La falta de acuerdo entre republicanos y demócratas para sacar adelante un Presupuesto antes de la fecha límite (fijada para este miércoles) obliga a activar un cierre del Gobierno estadounidense. Por el momento afecta a servicios no esenciales, pero podría comprometer otras funciones de la Administración si se prolonga el bloqueo legislativo.

Los partidos tenían hasta las 23.59 hora local del 30 de septiembre para aprobar unos fondos que permitieran seguir funcionando a las agencias del Gobierno. Pero los republicanos solo lograron los apoyos de dos de los siete votos demócratas que necesitaban en el Senado para aprobar unos 'presupuestos provisionales' que habrían mantenido al Gobierno operativo otras siete semanas. Los demócratas tampoco lograron los 13 apoyos que requería su propuesta presupuestaria para evitar que la Administración Central eche el cierre parcial

