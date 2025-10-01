Intensa noche de protestas de la 'Generación Z' en Marruecos: un furgón policial arrolla a un manifestante

Cuarta noche de protestas en Marruecos. Los jóvenes marroquíes han vuelto a salir a la calle al grito de "¡Más hospitales, y menos estadios de fútbol!". Se han movilizado en las grandes ciudades y en algunas de ellas, los agentes han reprimido con dureza las protestas.

En Oujda, un furgón policial ha arrollado a una persona. En las últimas horas se ha viralizado el vídeo que capta ese momento. Tras el suceso, el joven yace en el suelo con la pierna ensangrentada. La Generación Z está compartiendo la secuencia en redes sociales para denunciar la actuación policial. En Agadir esta noche la escalada de tensión ha ido en aumento. Los jóvenes han quemado vehículos, han hecho barricadas y han lanzado todo tipo de objetos a los vehículos policiales.

"¡Más hospitales, y menos estadios de fútbol!"

La mayoría de los manifestantes han salido a protestar de manera pacífica y se han enfrentado a la policía cuando agentes de paisano han intentado evitar que estos hablaran con la prensa y detuvieran a todos los que veían grabando con el móvil. Eso es lo que nos cuenta Mohamed Zougari, profesor de español en el Instituto Cervantes de Casablanca Instituto. "Las represiones están siendo brutales, y las protestas seguirán. Los jóvenes no pararán hasta que tenga una respuesta directa del gobierno para solucionar sus exigencias."

"Los jóvenes denuncian que el gobierno gaste el dinero en cosas que no son prioritarias"

Mohamed además de ser profesor es activista. En las últimas horas ha participado en una manifestación en Casablanca, de manera pacífica, nos insiste, y estuvo a punto de ser arrestado tal y como podemos comprobar en varias imágenes publicadas en redes sociales.

El detonante de este mal estar generalizado de la Generación Z ha sido la muerte de varias mujeres embarazadas en un hospital de Agadir. La población ha denunciado públicamente la falta de médicos y la insalubridad del centro como el motivo de la muerte de estas mujeres. Este hecho, más la rápida construcción de los estadios de fútbol para el Mundial 2030, han provocado el enfado de la mayoría de jóvenes marroquíes que, nos cuenta, ven frustrado su futuro ante la "escasa inversión" del gobierno en los colegios públicos y la "ineficiencia y escasez de médicos" en los hospitales públicos. "Los jóvenes denuncian que el gobierno gaste el dinero en cosas que no son prioritarias", insiste Mohamed.

