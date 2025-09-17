Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Yulia Navalnaya afirma que las pruebas occidentales de su marido Alexéi Navalny aseguran que fue envenenado

Ángela Clemente
Publicado:

La esposa del líder opositor ruso Alexéi Navalny, Yulia Navalnaya, ha dicho que las pruebas de laboratorio occidentales que se han hecho a muestras obtenidas de su marido mostraron que fue envenenado.

El 16 de febrero de 2024, Navalny murió de manera repentina a los 47 años en una prisión rusa en el Círculo Polar Ártico, privando a la oposición de su líder más carismático y popular.

Su mujer Yulia ha acusado en numerosas ocasiones a Rusia de su asesinato, una afirmación que el Kremlin considera absurda. De hecho, en 'X' publicó un vídeo en el que afirmaba que material biológico de Navalny fue contrabandeado al extranjero en 2024 y que dos laboratorios lo examinaron. "Estos laboratorios en dos países diferentes llegaron a la misma conclusión: Alexéi fue asesinado. Más específicamente, fue envenenado", fueron las palabras de Navalnaya.

"La verdad incómoda"

De esta manera, exigió que los laboratorios publicaran sus conclusiones sobre lo que llamó la "verdad incómoda". Aún así, no se ha especificado qué veneno habían encontrado los laboratorios. El año pasado, Navalnaya desestimó la información de los investigadores rusos de que Navalny había muerto por una combinación de enfermedades.

Este destacado opositor del presidente Vladimir Putin había sido encarcelado en Rusia desde enero de 2021, tras recuperarse en Alemania de un envenenamiento que casi le costó la vida. Un incidente del que Margarita Simonyan, la directora de RT, el principal medio de propaganda ruso, no le dio ninguna importancia en público, sugiriendo que solo había tenido un "bajón de azúcar". Navalny fue arrestado inmediatamente al cruzar el control de pasaportes en Moscú; el país que había dejado en ambulancia lo recibió de nuevo en un furgón policial. Al año siguiente, estalló la guerra, intensificando la represión contra los activistas hasta el último rincón del país.

El primer aniversario de su muerte

Los simpatizantes del fallecido opositor ruso Alexei Navalni depositaban el pasado 16 de febrero flores en la tumba del activista en Moscú, un año después de su fallecimiento en prisión, donde cumplía condena por "extremismo y fraude" tras un proceso que el propio opositor denunció como la culminación de una larga persecución política orquestada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

