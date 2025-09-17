Netanyahu se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca

Situación límite en ciudad de Gaza. Esta ha sido la segunda noche de ofensiva total sobre la ciudad de Gaza y las bombas siguen cayendo. Miles de gazatíes tratan de huir como pueden en un éxodo sin fin. El portavoz del Ejército israelí ha confirmado que "controlar" y "destruir" Gaza llevará meses. Por su parte, Netanyahu ha anunciado que en los próximos días se va a reunir con Donald Trump en la Casa Blanca. "Me ha invitado a la Casa Blanca, esto será dentro de dos semanas, el lunes, después de mi discurso en la ONU", explicaba.

Por su parte, el portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin, ha dicho que tomar el control de la ciudad de Gaza llevará varios meses. "Calculamos que tomar el control de la ciudad y de sus centros de gravedad llevará varios meses; y varios meses más hasta que quede completamente destruida, o incluso más", dijo en una rueda de prensa virtual.

Defrin insistió en que la ofensiva militar va a continuar hasta "alcanzar los objetivos de la guerra", a la vez que confirmó que Israel ya controla "amplias zonas de la ciudad de Gaza" después de más de cinco semanas de ataques contra la capital.

48 rehenes

Acerca de los 48 rehenes que permanecen retenidos en el enclave, el portavoz ha explicado que están siempre "ante su mirada" y que las tropas tienen la orden de evitar causarles daño "en la medida de lo posible". "El jefe de Estado Mayor informará personalmente a los comandantes antes de la operación y les enfatizará la importancia de actuar gradualmente y evitar causar daño a los rehenes en la medida de lo posible. Estamos tomando todas las medidas, incluyendo los medios de inteligencia, sin escatimar esfuerzos, para comprender la situación", añadió.

A pesar de ello, familiares de los cautivos han comenzado una nueva acampada frente a la residencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, exigiéndole que deje de "sacrificar" a los rehenes y los soldados.

Incursión terrestre en la ciudad de Gaza

Este martes, Israel comenzó la incursión terrestre en la ciudad de Gaza, que llegó precedida por una noche de intensos bombardeos desde drones y helicópteros, además de la huida de miles de personas hacia el sur del enclave.

