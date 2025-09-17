Un cartel en Times Square pide a las federaciones europeas de fútbol boicotear a Israel en las próximas competiciones

Boicot al fútbol israelí desde el corazón de Nueva York. Los paneles publicitarios de Times Square son los más conocidos del mundo. Y desde esta popular plataforma se ha lanzado la última campaña contra Israel. En concreto como su fútbol. La campaña pide a las federaciones de fútbol de Bélgica, Inglaterra, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Noruega, Escocia y España que boicoteen a la selección nacional de Israel y prohíban a los jugadores israelíes participar en las competiciones nacionales.

"Mientras Estados Unidos se prepara para albergar la Copa Mundial de la FIFA en 2026, los estadounidenses no deben permitir que nuestros estadios se conviertan en plataformas para encubrir crímenes de guerra", dijo el director ejecutivo nacional del Comité Estadounidense-Árabe Antidiscriminación, Abed Ayoub, en un comunicado. Son varias las organizaciones de defensa de los derechos humanos y grupos de aficionados los que han impulsado esta campaña que tiene como lema #GameOverIsrael .

Entre los mensajes se incluye la palabra "genocidio"

El cartel está ubicado cerca de la intersección de Broadway y West 43rd Street. Contiene la palabra “genocidio” que solo fue aprobada por la empresa de carteles después de ver el texto del informe de la comisión de la ONU. Las autoridades israelíes rechazaron las conclusiones del informe, que el embajador israelí ante las Naciones Unidas calificó de "escandaloso" y "falso". "Apoyamos a nuestros homólogos europeos y exigimos que todos los organismos rectores del fútbol tomen medidas inmediatas y decisivas para excluir a Israel de la competición internacional", declaró Ayoub. "El mundo debe decirle a Israel que el deporte ha terminado y que no hay cabida en el deporte para criminales de guerra".

Hasta ahora, FIFA, UEFA y la Asociación de Fútbol de Israel no han emitido declaraciones oficiales sobre la campaña. Las federaciones de fútbol, como UEFA o FIFA, tienen estatutos que regulan las sanciones disciplinarias y los criterios para suspender a miembros, pero también enfrentan normas internacionales sobre discriminación y derechos humanos. Una suspensión de Israel implicaría revisar esos marcos legales.

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. Israel ocupa actualmente el tercer puesto en el Grupo I de clasificación para el Mundial, detrás de Noruega e Italia. Los ganadores de los 12 grupos de clasificación de la UEFA obtienen acceso directo al Mundial, mientras que los segundos clasificados disputan la repesca.

