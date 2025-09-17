La Comisión Europea aprueba hoy la suspensión del acuerdo comercial con Israel

La Comisión Europea se dispone a aprobar la suspensión de parte de su acuerdo de asociación con Israel con un balance de casi 65.000 civiles muertos en Gaza por los ataques de Israel. Esta medida supone la acción más severa hacia el Gobierno de Netanyahu lanzada hasta ahora por la Unión Europea, que siempre ha mostrado división para encontrar una voz común de condena hacia el asedio sobre Gaza.

La suspensión del acuerdo comercial con Israel fue propuesta por España e Irlanda en febrero de 2024 y es una de las medidas de presión más contundentes de la UE sobre Israel. Será el colegio de comisarios de la Unión quien se reúna este miércoles para adoptar la medida. Posteriormente, la medida podría pasar a los Estados miembro, donde necesitaría la aprobación de una mayoría cualificada.

Israel abre una segunda carretera en Gaza para que pueda salir la población

Esta medida se debate el mismo día que el Ejército israelí ha anunciado que abrirá una segunda carretera que atraviesa la Franja de Gaza de norte a sur para que la población de la ciudad de Gaza se desplace forzosamente hacia el sur, la cual permanecerá abierta durante 48 horas. "Podrás desplazarte por la carretera de Salah al Din y luego continuar hacia el sur desde Wadi Gaza (centro)", recogió un comunicado en la red social X del portavoz en árabe de las fuerzas armadas, Avichay Adraee.

Salah al Din atraviesa la Franja de Gaza de norte a sur en el lado oriental del enclave, paralela a la divisoria con territorio israelí. La otra vía abierta hasta ahora, la de Rashid, también recorre todo el enclave pero en el lado occidental, paralelo a la costa.

Sin embargo, la mayoría de refugiados en la ciudad de Gaza se encuentran en el oeste, en los campamentos junto a la playa (el lugar al que el propio Ejército israelí les ordenó desplazarse, ya que su ofensiva en la zona avanza desde el este y el norte).