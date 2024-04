Yoni Diller, superviviente del ataque en el festival: "La gente no puede negar lo que hizo Hamás, es como negar el Holocausto"

Yoni no se cansa de contar su historia: "Es importe contar lo que me pasó para recordar". Este joven israelí de 28 años salvó su vida el pasado 7 de octubre gracias a un decisión: tomar un atajo para escapar del Festival Nova donde estaba con sus amigos.

"A los 20 minutos de llegar vimos como caían cientos de cohetes desde Gaza(...) Cogimos el coche y tratamos de salir de ahí. Era difícil, había mas de 3,000 personas en el festival". Al menos 356 fueron asesinadas.

Alejarse de la multitud y tratar de buscar un atajo evitó que los encontraran. Terminaron escondidos en un valle desde donde fueron testigos del ataque. "Escuchábamos tututututu. He estado 3 años en el ejército y sabía que eso no era nuestro". Relata el horror que vivieron como si fuera la primera vez. "Vimos a los terroristas con armas, con jeeps disparando a todas partes a todo el mundo (...) Un RPG de Hamas cayó sobre una ambulancia, empezó a arder y explotó con las 14 personas que iban dentro. Se abrasaron". En ese momento reconoce que era difícil entender qué estaba pasando y la dimensión del ataque.

Iban con armados, en grupo, en jeep disparando a todo el mundo por todos lados

Gracias al móvil localizaron un pequeño pueblo a 20 km de distancia. Su oportunidad para huir de la masacre. "Estuvimos andando durante 5 horas sin comida y sin agua", nos cuenta Yoni durante el II Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo que lo ha traído a Madrid.

"Yo llegué a casa sano y salvo. Pero algunos de mis amigos no tuvieron esa oportunidad. 4 personas que conocía no están hoy conmigo, una persona con la que fui al colegio está secuestrada. Yo estaba en el lugar adecuado en el momento justo".

Intenta hacer entender a todo el que le escucha lo que vivió ese día "Imagina un festival cualquiera (...) y que de repente un grupo de animales de la Yihad y de Hamás llegan y empiezan a disparar a todo el mundo". Es rotundo al afirmar enfadado que "la gente no puede negar lo que ocurrió, es como negar el Holocausto (...) y lo que está pasando ahora en el mundo es mas loco, en los campus de Estados Unidos, en Europa, gente gritando muerte a los judíos ¡es una locura, son como nazis!".

¡La gente grita muerte a los judíos, es una locura. Son como nazis!

Desde que volvió a casa ha viajado a varios países contando su experiencia. En Estados Unidos dice que ha visto como los estudiantes "muchos no saben ni lo que pasó, creen que es cool, que está de moda ser antisemita, muchos creen incluso que el 7 de octubre nosotros atacamos a Gaza".

Y ante las acusaciones de genocidio cometido por el ejército israelí en la Franja donde ya han muerto mas de 34,000 personas según Hamás, Yoni excusa la dura e implacable ofensiva de Tel Aviv asegurando que "no hay intención de el herirlos, nuestro objetivo es Hamás pero ¿qué podemos hacer? Hamás se esconde en escuelas, en hospitales, utiliza a los palestinos como escudos humanos. Es lo mismo que hizo ISIS, que hizo Al Qaeda, no hay diferencia ellos son peores, es gente enferma (...) en el mundo a veces gente inocente muere y no digo que esté bien".

"Quiero creer que todos los secuestrados siguen vivos"

En cuanto a los rehenes que siguen secuestrados desde hace más de 200 días Yoni es tajante: él, como el resto de las familias, cree que hay que hacer todo lo que sea posible para llevarlos a casa. Y en todo lo posible entra negociar con Hamás, dice, y liberar presos si es necesario. "Los rehenes deberían ser liberados inmediatamente, Hamás los retiene para jugar con su mente, psicológicamente (...) quiero creer que todos los secuestrados siguen vivos, desafortunadamente creo que me equivoco".

