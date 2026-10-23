Israel ordena evacuar barrios enteros de Hebrón y amenaza con destruir viviendas

Israel ha anunciado nuevas medidas militares en Cisjordania tras el tiroteo registrado este viernes en las inmediaciones de Hebrón, donde dos soldados israelíes han muerto y otros tres han resultado heridos. Los dos presuntos atacantes palestinos han sido abatidos por las fuerzas israelíes.

El ministro de Defensa, Israel Katz, ha ordenado evacuar barrios completos de Hebrón de los que procedían los atacantes, además de desmantelar y destruir las infraestructuras que Israel considera terroristas. La decisión se suma al cerco impuesto por el Ejército en la ciudad y sus alrededores, así como a los preparativos para un posible cierre total de Cisjordania por orden del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

"El modelo del campo de refugiados de Yenín llega a Hebrón. Todas las barriadas formadas por clanes en Hebrón y de las que salieron hoy los terroristas serán evacuadas, mientras que las infraestructuras terroristas serán desmanteladas y destruidas", ha informado Katz en un comunicado.

"Este es el único lenguaje que el terrorismo yihaidista entiende. Como en Gaza, como en Líbano", ha añadido el titular de defensa.

Netanyahu anuncia una gran operación militar en Cisjordania

El primer ministro israelí ha prometido que el barrio de Hebrón donde residían los autores del ataque será "destruido". Netanyahu ha visitado la localidad junto a Katz y ha defendido que las fuerzas israelíes aplicarán allí el mismo modelo que, según ha dicho, han utilizado en los campos de refugiados donde operaban grupos armados.

"En primer lugar, actuaremos para destruir este lugar, para cambiarlo por completo", ha asegurado, explicando que: "Evacuaremos a los residentes, iremos casa por casa, retiraremos las armas que allí se encuentren y toda la infraestructura terrorista será desmantelada y destruida".

El dirigente también ha anunciado que Israel actuará contra viviendas construidas sin permiso junto a carreteras de Cisjordania, al considerar que representan una amenaza para sus fuerzas.

El primer ministro ha avanzado que Israel prepara una operación de gran envergadura en Cisjordania, que ha descrito como la mayor desde que el país capturó el territorio en 1967. "El ejército está preparado para ejecutarla; nosotros determinaremos el momento, pero está en marcha", ha afirmado.

Ordenan demoler viviendas cerca del lugar del tiroteo

Las medidas anunciadas por Katz y Netanyahu llegan después de que el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, ordenara demoler una "amplia hilera" de viviendas situadas en las inmediaciones del lugar del ataque.

"Tras el atentado he ordenado la demolición inmediata de una amplia hilera de construcciones árabes ilegales adyacentes al lugar del ataque. La orden se ejecutará en la próxima hora y se llevará a cabo durante las horas de la tarde", ha señalado Smotrich en un mensaje publicado en redes sociales.

Mientras tanto, el Ejército israelí ha impuesto un "cerco total" en Hebrón y sus alrededores y ha iniciado registros en las viviendas de los presuntos atacantes y de otros sospechosos.

Los dos palestinos abatidos han sido identificados como Mohamad Yaaba y Firas Yaaba, ambos de 27 años y residentes en Hebrón. Según el diario 'The Times of Israel', serían familiares, aunque por el momento no está clara la relación entre ambos.

Israel vincula el ataque con las próximas elecciones

Katz ha sostenido que el tiroteo responde a amenazas que, según ha afirmado, Israel llevaba tiempo advirtiendo. El ministro ha acusado al eje chií de Irán y a sus grupos aliados, así como al entorno de los Hermanos Musulmanes, de planear atentados contra soldados y civiles israelíes.

El titular de Defensa ha asegurado que estos ataques buscan "sabotear e influir en las próximas elecciones", que se celebrarán en Israel dentro de cuatro días.

Netanyahu también se ha dirigido a los colonos israelíes durante su visita a Hebrón. "Son un modelo para el pueblo de Israel", ha afirmado.

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