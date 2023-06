Volodímir Zelenski asegura que Ucrania está lista para iniciar su contraofensiva contra Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha asegurado que sus fuerzas están listas para iniciar una contraofensiva contra las posiciones rusas. Se trata de una operación para la que ha vuelto a reclamar aviones de combate modernos a sus aliados internacionales para poner un "techo sobre la cabeza" de las fuerzas ucranianas frente a las rusas.

"En mi opinión, a día de hoy, estamos listos", ha hecho saber en una entrevista en 'Wall Street Journal'. El presidente ucraniano ha pedido a sus aliados un gesto hacia Ucrania en la próxima cumbre de la OTAN.

"Nos gustaría disponer de ciertas cosas, pero no podemos esperar meses", ha declarado el presidente. "Estoy convencido de que vamos a tener éxito pero no sé cuánto vamos a tardar", ha añadido.

Zelenski ha hecho especial hincapié en el papel que desempeña el sistema de misiles Patriot como "el único arma que priva a Rusia de su capacidad para aterrorizar a decenas de millones de personas con sus bombardeos sobre escuelas e infraestructura".

"La realidad es que 50 sistemas Patriot podrían impedir que la gente muera", ha añadido antes de insistir en la necesidad de recibir aviones de combate. "Todo el mundo sabe que una contraofensiva sin superioridad aérea es algo muy peligroso. Imagina qué siente un soldado que no tiene un 'techo' sobre su cabeza cuando los países vecinos tienen uno".

La incorporación de Ucrania en la OTAN

El presidente de Ucrania también ha abordado la cuestión de la incorporación del país a la OTAN y ha esgrimido que algunos países miembros no quieren ver a Kyiv en la alianza "por miedo a Rusia". En este sentido, ha destacado la extraordinaria importancia de la próxima cumbre de la OTAN que tendrá lugar en julio en Vilna, Lituania, en la que espera algún tipo de mensaje positivo hacia su país al respecto.

"Si no nos reconocen en Vilna, si no nos dan indicio alguno allí, creo que no hay razón alguna para que estemos presentes. No saben la importancia que tendría para la gente de Ucrania una sola frase: 'Ucrania será parte de la OTAN cuando acabe la guerra, cuando esté a salvo", ha manifestado.

Ayuda militar a Ucrania

Ante esa ayuda militar pedida por Zelenski, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha destacado que la ayuda militar a Ucrania es crucial para evitar que triunfe el país agresor. Así se ha referido en el foro de defensa en Asia.

El alto representante de la UE ha advertido de que si el apoyo militar decae, la guerra llegaría a su fin en cuestión de dos semanas. "Pero, ¿de qué modo?", ha cuestionado para después asegurar que "si la respuesta importa", los países continuarán brindando la ayuda necesaria al país. Borrell ha insistido en que ningún caso la guerra en Ucrania debe terminar con la victoria de Rusia.