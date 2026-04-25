El Salvador celebra un juicio masivo contra 486 presuntos pandilleros

En El Salvador ha arrancado el mayor juicio de su historia con 486 presuntos integrantes de la pandilla MS-13 sentados en el banquillo. La Fiscalía acusa a los procesados de más de 47.000 delitos cometidos durante una década, entre ellos extorsión, tráfico de armas y homicidios. El juicio masivo es posible gracias a una legislación impulsada por el partido oficialista Nuevas Ideas, que permite agrupar a cientos de acusados en un mismo procedimiento, una práctica que no se da en ningún otro país de América Latina.

Este proceso se enmarca en la estrategia del Gobierno para combatir la violencia de las maras, basada en medidas extraordinarias aprobadas en el 2022. A raíz de estas medidas, el Gobierno defiende que se ha reducido drásticamente la criminalidad. Según datos oficiales, la tasa de homicidios cayó en 2023 hasta 1,3 por cada 100.000 habitantes, frente a los 7,8 registrados en 2022. Además, desde la implantación del estado de excepción, el Ejecutivo ha detenido a más de 91.000 personas sospechosas de pertenecer a pandillas, tras suspender derechos constitucionales como la libertad de asociación o algunas garantías procesales.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición cuestionan el coste de esta política, ya que consideran que la suspensión prolongada de derechos fundamentales y los juicios masivos ponen en riesgo las garantías del sistema judicial.

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