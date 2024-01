Vídeo: momentos de tensión en los que pandilleros ejecutan a funcionarios de prisiones en Ecuador

Ecuador vive momentos de máxima tensión. El presidente, Daniel Noboa, ha declarado un conflicto armado interno después de que el lunes se impusiera el estado de excepción y el toque de queda por la crisis carcelaria que se vive allí. Han llegado a tomar uno de los principales canales de televisión del país, la situación es extrema.

Entre tanto, llegan imágenes muy impactantes desde una prisión. A gritos y con el arma en la mano, un pandillero amenaza a los funcionaros de la cárcel que esperan de rodillas su juicio sumarísimo. Tras ello, carga la pistola y comienza la ejecución.

Se suceden explosiones, se queman coches, se dan asesinatos en plena calle, se ven carreras en las universidades y alumnos que se encierran en las aulas. El crimen organizado está sembrando el caos en el país.

Conflicto Armado Interno

Daniel Noboa ordenó a las Fuerzas Armadas llevar a cabo acciones militares con la intención de luchar contra los grupos de crimen organizado: "He firmado el decreto ejecutivo declarando Conflicto Armado Interno e identifiqué a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes: Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Choneros, Covicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7, Tiguerones. He ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos", comunicó a través de las redes sociales.

Toman la televisión

La ola de violencia es tal en el país que la banda de los Tiguerones irrumpió en las noticias. Todo Ecuador lo vio. Se vivió el pánico en pleno directo. Entraron encapuchados, con rostros tapados y armados, tras lo que enseñaron sus granadas y colocaron material explosivo a uno de los periodistas.

Los disparos provocaron el miedo y la desesperación entre los trabajadores. La escena continuaba en la calle mientras la Policía toma posiciones en la zona, se termina cortando la señal de televisión a la vez que los delincuentes tratan de escapar del plató.

Tras casi 20 minutos, los agentes consiguieron liberar a los trabajadores sin tener que lamentar víctimas. Se trata de una operación que se ha saldado con "13 personas detenidas y el informe serán relacionados con actos de terrorismo", precisa César Zapata, Comandante General de la Policía.