Vídeo: las impresionantes imágenes de cómo un coche baja la escalinata de una iglesia en Burgos

Las cámaras captaron a un conductor intentando colocar su coche para bajar la escalinata de una iglesia en un pueblo de Burgos. Tras varios intentos, giros cortos y correcciones de centímetros, finalmente lo consiguió, entre exclamaciones de sorpresa.

La escalinata estrecha obligó a encarar el vehículo en ángulo y a avanzar con extrema cautela. El vídeo, ya viral, evidencia la pericia, y el riesgo, de una maniobra nada habitual en vía pública.

