Milei y Abascal cargan contra Pedro Sánchez en Budapest: "El pichón de tirano que tiene España"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido diana de alguno de los 'ataques' de Javier Milei, Víktor Orban y Santiago Abascal, entre otros, en una cumbre que ha tenido lugar este sábado en Budapest.

"Sánchez actúa en España como un tirano", dijo Abascal, mientras que el líder argentino tildó a Sánchez de "pichón de tirano" ante los aplausos de los casi 3.000 asistentes.

Varios de los grandes líderes de la derecha mundial se han reunido en la capital húngara para apoyar a Orban, que este próximo 12 de abril afronta unas elecciones en las que se arriesga a perder el poder que ocupa desde los últimos 16 años. A la conferencia han asistido también el polaco Mateusz Morawiecki, el neerlandés Geert Wilders y el portugués André Ventura.

Incluso Trump por videollamada ha querido lanzar un mensaje de ánimo y apoyo a Orban expresando su deseo de que consiga una "victoria importante".

Por otra parte, en plena crisis interna en su partido, el líder de Vox ha aprovechado para mantener sus exigencias para pactar con el PP en las comunidades donde los populares necesitan a la formación de Abascal: "Recibimos al PP empeñado en destruir y achicar a Vox", dijo el líder de VOX, mientras que Miguel Tellado, secretario nacional del PP, respondió así: "Les pedimos que se sienten a la mesa de la negociación de nuevo en las comunidades donde hay que cerrar acuerdos".

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